Когда лазерная эпиляция может быть вредной: плюсы и минусы этого метода удаления волос

Современные люди постоянно борются с волосами, сейчас существует множество способов это сделать – бритва, восковая депиляция, шугаринг, лазерная эпиляция. Тысячи женщин уже оценили преимущества последней методики. Но не все догадываются, что лазерная эпиляция может быть опасной.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила ведущий дерматовенеролог Медицинского центра Medicover Ярина Зайченко.

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Лазерная эпиляция – наиболее популярный метод удаления волос на сегодняшний день. Принципом действия данного вида эпиляции является разрушение, лазерным лучом, волосяного фолликула. Этот метод позволяет избавиться от лишних волос. Кратность процедур в среднем составляет 6-8 раз. Конечно, существуют показания, противопоказания и определенные предостережения при проведении процедур и в периоде до и после.



Лазерная эпиляция имеет много противопоказаний

Однако, следует отметить, что перед процедурами нужно проконсультироваться у специалиста и проговорить и отметить определенные нюансы.

Плюсами этой процедуры является полное избавление от нежелательных волос, эффективно помогает при проблеме вросших волос. По сравнению с другими методиками, лазерная эпиляция считается менее болезненной.

Рекомендации специалиста перед началом процедур, заключаются в предостережении относительно солнечного облучения. Нельзя загорать на солнце или соляриях 2 недели до сеанса процедуры и 3 недели после. Сутки до и после проведения процедуры не принимать горячую ванну. 2 недели не посещать сауны и бассейны. Кожные покровы должны быть умеренно влажными. При сухости кожи может быть ощущение жжения во время самой процедуры. После сеанса применять успокаивающие кремы к участкам кожи.

Дерматовенеролог Ярина Зайченко "Если процедуру проводить в солнечные дни, нужно обязательно пользоваться солнцезащитными кремами. Во время первой процедуры могут быть ощущение жжения кожи и покалывание. Эти ощущения сразу проходят после окончания сеанса. У людей с чувствительной кожей наблюдается отек, покраснение, жжение кожи и зуд. Эти проявления проходят сразу после окончания процедуры, или же в течение нескольких часов. "

Противопоказаниями для проведения лазерной эпиляции:

Эндокринные патологии. В этом случае нужно проконсультироваться с эндокринологом и следовать советам специалиста;

Острые аллергические процессы;

Инфекционные заболевания;

Инфекции, передающиеся половым путем;

Обострения хронических дерматологических заболеваний (герпетическая инфекция, экзематозные заболевания);

Онкологические заболевания.



Лазерная эпиляция популярна и среди мужчин

Также к временным противопоказаниям относится беременность и вскармливание грудью младенцев.

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