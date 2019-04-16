Когда любовь превращается в психическое заболевание

Обсессивное любовное расстройство относится к состоянию, при котором вы становитесь одержимы одним человеком, в которого, как вы думаете, влюблены. Вы можете чувствовать необходимость одержимо защищать своего любимого или даже контролировать его, будто он ваше имущество.

Хотя не существует отдельной медицинской или психологической классификации для данного расстройства, оно часто может сопровождать другие виды психических заболеваний, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы думаете, что это расстройство есть у вас или у вашего близкого человека. Лечение может помочь уменьшить симптомы, а также предотвратить осложнения в отношениях.



Любовное расстройство часто является симптомом других психических нарушений

Какие симптомы обсессивного любовного расстройства?

Любовное расстройство – симптомы Чрезмерное влечение к одному человеку;

Навязчивые мысли о человеке;

Ощущение необходимости "защитить" человека, в которого вы влюблены;

Собственнические мысли и действия;

Крайняя ревность из-за других межличностных взаимодействий;

Низкая самооценка.

Люди, у которых наблюдается этот синдром, могут также тяжело принять отказ. В некоторых случаях симптомы могут ухудшиться в конце отношений.

Есть и другие признаки этого расстройства:

Повторяющиеся сообщения, электронные письма и телефонные звонки; Постоянная потребность в успокоении; Трудности в дружбе или поддержании контактов с членами семьи из-за одержимости одним человеком; Слежение за действиями другого человека; Контроль за передвижением другого человека и его делами.

Единой причины для возникновения любовных расстройств нет. Они могут быть связаны с другими типами нарушений психического здоровья:

Расстройство привязанности

Эта группа расстройств диагностируется у людей, у которых есть проблемы с эмоциональной привязанностью, такие как отсутствие эмпатии или наоборот одержимость другим человеком. Они развиваются в детстве из-за негативного опыта с родителями или другими взрослыми.

Расстройство личности

Это расстройство психического здоровья характеризуется нарушением самооценки в сочетании с серьезными перепадами настроения. Оно может привести к тому, что вы станете чрезвычайно злыми или чрезвычайно счастливыми в течение минут или часов. Такие люди могут попременно испытывать безграничную любовь и ненависть к своему партнеру несколько раз в день.

Бред ревности

Постоянная подозрительность, зацикленность на измене сексуального партнера, любые действия которого рассматриваются как намерение обмануть. Мрачное поведение меняется угрозами и агрессивными выпадами в сторону партнера.

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