Когда люди чувствуют себя самыми счастливыми

Не надо отказываться от веры в собственное счастье, если вы достигли почтенного возраста. Оказывается, для достижения пика счастья и радости человеку нужно дожить до 82 лет.

Многим людям кажется, что счастье возможно только в молодом возрасте, когда у человека еще полно здоровья и энергии, а жизнь впереди, пишет The Daily Mail.

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Но ведущий нейробиолог канадского Университета Макгилла Дэниел Левитин заявил, что пик человеческого счастья и радости начинается после 80 лет. И поколение пожилых людей ведет себя более радостно и беззаботно, чем молодые.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается Левитин, пик счастья достигается в 82. Это результаты опросов, проведенных среди жителей 60 стран.



У людей после 80 лет уменьшается количество проблем / unsplash.com

Почему люди самые счастливые в старости?

До 82 почти все поводы для стресса, связанные с молодостью и зрелостью, исчезают. Не нужно платить кредиты по ипотеке, за автомобиль и образование детей. Не нужно расталкивать коллег по работе локтями ради повышения, не спать ночами и бояться увольнения.

Наконец, дети давно выросли и имеют собственных детей, поэтому постоянно бояться за них тоже не требуется. Что касается приближающейся смерти, то многие пожилые люди относятся к ней спокойно, наслаждаясь каждым прожитым днем. Это справедливо в странах с разным уровнем достатка – от Зимбабве до Швейцарии.

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