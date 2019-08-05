Когда лучше рожать детей: назвали времена года

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Когда лучше рожать детей
Когда лучше рожать детей / calendarstory.me

Люди, появившиеся на свет осенью и зимой, подвержены более высокому риску развития психических расстройств по сравнению с теми, кто родился весной и летом.

Исследователи из Университета Кардиффа связали это с уровнем гормона стресса кортизола у женщин, передает Medicalxpress.

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Исследователи ранее обнаружили, что высокие уровни кортизола у беременных женщин приводят к высокому риску появления заболеваний психики у детей. Новая работа специалистов объяснила более подробно этот механизм.

В исследовании приняли участие 316 женщин. Данные об их состоянии здоровья собрали перед родами и после. Кортизол ученые исследовали из образцов материнской слюны.

Профессор Росс Джонс отмечает: уровень кортизола у женщины во время беременности увеличивается по естественным причинам.

via GIPHY

Несмотря на это, у женщин, которые рожали осенью и зимой, в слюне, в среднем, уровень кортизола был на 20% больше, чем в других.

Поэтому дети, которые родились осенью и зимой испытывают на себе влияние гормона стресса сильнее, чем те, кто появились на свет в теплое время года.

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Теги: Новости Здоровье Беременность и роды Здоровье Дети Психология
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