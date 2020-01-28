Когда можно идти на работу после больничного

Простуда - не лучшее время для работы, в период заболевания лучшим решением будет постельный режим, теплый чай и свежий влажный воздух. Впрочем, как знать, когда можно идти в офис – сразу как только врач закрыл больничный или тогда, когда перестанете хлюпать носом?

Как отмечают специалисты, о которых пишет Anywell, все зависит от типа заболевания.

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В частности, при норовирусе, который сопровождается рвотой, диареей и легко передается от человека к человеку, врачи рекомендуют оставаться на карантине не меньше 48 часов.

С простудой дела немного сложнее: если вы чувствуете достаточно сил, чтобы встать с постели, то, вероятнее всего, вы захотите приступить к работе. Единственное, обязательно следите, чтобы избежать распространения инфекции.



При простуде не может быть лихорадка/Фото:Unsplash

Если простуда сопровождается кашлем, насморком или чиханием, стоит воздержаться от походов в офис, ведь именно слизь является переносчиком инфекции.

При простуде вы можете заразить другого человека в течение нескольких дней. При гриппе больничный должен составлять неделю.

Если же вы все-таки оказались в окружении людей, не полностью выздоровев, не бросайте использованные салфетки рядом с другими, прикрывайте рот во время чихания и кашля и не используйте общую посуду.

Чтобы не подхватить вирус, специалисты рекомендуют регулярно мыть руки и использовать гели для дезинфекции.

Памятка При простуде температура не поднимается выше 37,5. В то же время, для гриппа характерно стремительное начало заболевания, а температура поднимается до 38 градусов и выше. Обычную простуду лечат только постельным режимом и активным питьем в течение 3-5 дней. Препараты от кашля и боли в горле не имеют никакой доказательной эффективности. Антибиотики не лечат вирусные инфекции.