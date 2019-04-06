Когда нужно идти к эндокринологу: тревожные симптомы

Чаще всего люди обращаются к врачам не на начальных стадиях болезни. При этом они игнорируют ранние симптомы того или иного заболевания, которое можно легко вылечить.

Врач-эндокринолог Ольга Деревьяненко назвала симптомы, при которых немедленно нужно обратиться к эндокринологу. При этом признаки эндокринных болезней часто неспецифические и могут длительный период отсутствовать.

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Какие симптомы свидетельствуют о том, что нужно идти к эндокринологу

• слабость,

• утомляемость;

• учащенное сердцебиение;

• тревожность;

• раздражительность

• плаксивость;

• апатия;

• колебания веса;

• потливость;

• отеки

• повышенный холестерин;

• нарушение ритма сердца



Когда нужно идти к эндокринологу

• запоры;

• повышение артериального давления, особенно плохо поддается лечению препаратами

• сухость во рту;

• жажда

• ухудшение состояния кожи и волос;

• судороги

• онемение в пальцах рук и ног;

• переломы, возникшие при падении с высоты своего роста или другой незначительной травме;

• нарушение менструального цикла.

Врач отмечает: если замечаете у себя что-то из этого списка – посетить эндокринолога однозначно стоит.

Вышеперечисленные жалобы не всегда связаны с эндокринологией, но исключить это необходимо.

Нередко человек испытывает дискомфорт и принимает большое количество таблеток в течение длительного времени, а, попав к эндокринологу, выясняется истинная причина нарушений. После чего состояние пациента стабилизируется и эти таблетки человеку не нужно принимать.

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