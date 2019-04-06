Когда нужно идти к эндокринологу: тревожные симптомы

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Когда нужно идти к эндокринологу
Когда нужно идти к эндокринологу / Фото из открытых источников

Чаще всего люди обращаются к врачам не на начальных стадиях болезни. При этом они игнорируют ранние симптомы того или иного заболевания, которое можно легко вылечить.

Врач-эндокринолог Ольга Деревьяненко назвала симптомы, при которых немедленно нужно обратиться к эндокринологу. При этом признаки эндокринных болезней часто неспецифические и могут длительный период отсутствовать.

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Какие симптомы свидетельствуют о том, что нужно идти к эндокринологу

• слабость,
• утомляемость;
• учащенное сердцебиение;
• тревожность;
• раздражительность
• плаксивость;
• апатия;
• колебания веса;
• потливость;
• отеки
• повышенный холестерин;
• нарушение ритма сердца

Коли потрібно йти до ендокринолога
Когда нужно идти к эндокринологу

• запоры;
• повышение артериального давления, особенно плохо поддается лечению препаратами
• сухость во рту;
• жажда
• ухудшение состояния кожи и волос;
• судороги
• онемение в пальцах рук и ног;
• переломы, возникшие при падении с высоты своего роста или другой незначительной травме;
• нарушение менструального цикла.

Врач отмечает: если замечаете у себя что-то из этого списка – посетить эндокринолога однозначно стоит.

Вышеперечисленные жалобы не всегда связаны с эндокринологией, но исключить это необходимо.

Нередко человек испытывает дискомфорт и принимает большое количество таблеток в течение длительного времени, а, попав к эндокринологу, выясняется истинная причина нарушений. После чего состояние пациента стабилизируется и эти таблетки человеку не нужно принимать.

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