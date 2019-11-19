Когда нужно идти к психиатру
Понимание того, что считается нормальным психическим здоровьем, может быть сложным. Особенно, если учесть тот факт, что большинство людей с нарушенным психическим здоровьем считают свои симптомы нормальной частью жизни или избегают лечения из-за стыда или страха.
Прежде всего, стоит обращать внимание на собственные чувства, мысли и поведение, ведь это основные элементы, которые определяют ваше психическое здоровье, рассказывает клинический психолог Беата Надь.
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Несколько примеров, как состояние ментального здоровья может повлиять на образ жизни:
- Поведение – обсессивное мытье рук или слишком частое употребление алкоголя.
- Чувства – иногда психическое состояние человека характеризуется глубокой постоянной печалью, эйфорией или гневом.
- Мышление – фиксированные убеждения, которые не могут быть изменены в свете противоречивых доказательств, чудаковатые идеи или мысли о самоубийстве.
Как понять, что вам нужен психиатр
Каждое психическое заболевание имеет свои признаки. Однако, если вы заметили следующие симптомы, вам необходимо обратиться за психической помощью.
Когда стоит посетить психиатра
- Замечаются изменения личности, приема пищи или сна;
- Есть длительные или резкие изменения поведения;
- Неспособность справиться с проблемами или повседневной деятельностью;
- Возникают странные или грандиозные идеи;
- Чрезмерное беспокойство привычными вещами;
- Длительная подавленность или апатия;
- Разговоры или мысли о самоубийстве;
- Экстремальные колебания настроения, чрезмерный гнев, враждебность или насильственная поведение.
Если вас беспокоит ваше психическое здоровье, не стесняйтесь обращаться за советом. Пойдите к семейному врачу или сразу записывайтесь на прием к психиатру или психологу.
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