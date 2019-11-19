Когда нужно идти к психиатру

Понимание того, что считается нормальным психическим здоровьем, может быть сложным. Особенно, если учесть тот факт, что большинство людей с нарушенным психическим здоровьем считают свои симптомы нормальной частью жизни или избегают лечения из-за стыда или страха.

Прежде всего, стоит обращать внимание на собственные чувства, мысли и поведение, ведь это основные элементы, которые определяют ваше психическое здоровье, рассказывает клинический психолог Беата Надь.

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Несколько примеров, как состояние ментального здоровья может повлиять на образ жизни:

Поведение – обсессивное мытье рук или слишком частое употребление алкоголя.

– обсессивное мытье рук или слишком частое употребление алкоголя. Чувства – иногда психическое состояние человека характеризуется глубокой постоянной печалью, эйфорией или гневом.

– иногда психическое состояние человека характеризуется глубокой постоянной печалью, эйфорией или гневом. Мышление – фиксированные убеждения, которые не могут быть изменены в свете противоречивых доказательств, чудаковатые идеи или мысли о самоубийстве.



Как понять, что вам нужен психиатр

Каждое психическое заболевание имеет свои признаки. Однако, если вы заметили следующие симптомы, вам необходимо обратиться за психической помощью.

Когда стоит посетить психиатра

Замечаются изменения личности, приема пищи или сна;

Есть длительные или резкие изменения поведения;

Неспособность справиться с проблемами или повседневной деятельностью;

Возникают странные или грандиозные идеи;

Чрезмерное беспокойство привычными вещами;

Длительная подавленность или апатия;

Разговоры или мысли о самоубийстве;

Экстремальные колебания настроения, чрезмерный гнев, враждебность или насильственная поведение.

Если вас беспокоит ваше психическое здоровье, не стесняйтесь обращаться за советом. Пойдите к семейному врачу или сразу записывайтесь на прием к психиатру или психологу.

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