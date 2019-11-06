Когда нужно принимать Аспирин для разжижения крови

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Когда принимать Аспирин
Когда принимать Аспирин / unsplash.com

Сейчас, в связи с активной рекламой, люди стали принимать некоторые препараты для профилактики различных заболеваний, не спросив об этом врача. Одним из них является Аспирин.

Если его принимать без назначения врача, могут возникнуть внутренние кровотечения.

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Частые ошибки для начала приема аспирина

Мне 45 – пора принимать аспирин. Это абсолютно неправильно, возраст не является показанием для профилактического приема этого препарата.

У меня повышенный холестерин. Повышение холестерина, не является показанием для назначения аспирина

Начну принимать с целью профилактики инфаркта / инсульта. Аспирин принимается для профилактики, только по показаниям врача, при выявлении высокого сердечно-сосудистого риска. Здоровым людям принимать его не нужно да и опасно.

Аспірин може викликати смертельну кровотечі
Аспирин может вызвать смертельное кровотечение

Показания к профилактическому приему аспирина

Во многих крупных исследованиях доказана необходимость назначения аспирина в следующих случаях:

  1. Перенесенный инфаркт миокарда, инсульт;
  2. Облитерирующие заболевания периферических артерий;
  3. Стенокардия;
  4. Перенесенная операция аорто-коронарного шунтирования;
  5. Пациенты, которые не имеют этих заболеваний, но с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф вследствие сопутствующих заболеваний – например, пациенты с сахарным диабетом.

Аспирин в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Прежде всего вспомним, что первичная профилактика – это меры, которые принимаются до того, как появилось заболевание. То есть, фактически, мы назначаем лекарственное средство здоровому человеку. Поэтому внимание уделяется не только эффективности препарата и его безопасности.

К сожалению, при всех своих замечательных профилактических свойствах аспирин может вызвать серьезные желудочно-кишечные осложнения, включая фатальные (смертельно опасные) кровотечения.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Лекарства Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье Здоровье Лечение
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