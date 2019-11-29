Когда припухлость на шее нельзя игнорировать: узлы щитовидной железы

Большинство узлов щитовидной железы появляются бессимптомно и не беспокоят пациентов. Однако, 5-6% узлов являются злокачественными! Поэтому важно вовремя диагностировать природу узлов щитовидной железы.

Эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, какие существуют способы диагностики узлов щитовидной железы и когда их необходимо оперировать.

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Чаще всего узлы обнаруживают случайно при УЗИ сосудов шеи, компьютерной томографии головы или грудной клетки.

Узел щитовидной железы – что это? Узел – это структурное изменение ткани щитовидной железы.

Первым методом обследования узлов щитовидной железы после пальпации является УЗИ.

Проявлениями патологии могут быть: дискомфорт в области шеи, осиплость голоса, нарушение глотания и дыхания. При появлении таких симптомов можно говорить о запущенность процесса.

Чтобы определить не нарушена ли функция щитовидной железы необходимо проверить ТТГ и свободный Т4.

Около 5-6% узлов являются злокачественными. Поэтому первоочередной задачей при обнаружении узла является определение его структуры, признаков доброкачественного или злокачественного процесса.

Следует регулярно обследовать щитовидную железу

Природу узла можно определить с помощью тонкоигольной биопсии.

Если во время УЗИ обнаружено несколько узлов, то специалисты проводят тонкоигольную биопсию крупнейшего узла или узла с подозрительными радиологическим признакам.

Узел без признаков роста и без нарушения функции щитовидной железы – не требует лечения, в противном случае – оценивается необходимость хирургического лечения.



УЗИ помогаете выявить наличие узлов

Показания к операции

Злокачественный процесс или подозрения на рак.

Узел с непрерывным ростом или большого размера (более 4 см), твердый или вызывает симптом компрессии (сдавливания).

Рецидив узла после повторной аспирации.

Если функция щитовидной железы не нарушена, не нужно годами пить какие-то препараты в надежде, что узлы исчезнут,

– объяснила эндокринолог Ирина Чикалова.

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