Когда припухлость на шее нельзя игнорировать: узлы щитовидной железы
Большинство узлов щитовидной железы появляются бессимптомно и не беспокоят пациентов. Однако, 5-6% узлов являются злокачественными! Поэтому важно вовремя диагностировать природу узлов щитовидной железы.
Эндокринолог Ирина Чикалова рассказала, какие существуют способы диагностики узлов щитовидной железы и когда их необходимо оперировать.
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Чаще всего узлы обнаруживают случайно при УЗИ сосудов шеи, компьютерной томографии головы или грудной клетки.
Узел – это структурное изменение ткани щитовидной железы.
Первым методом обследования узлов щитовидной железы после пальпации является УЗИ.
Проявлениями патологии могут быть: дискомфорт в области шеи, осиплость голоса, нарушение глотания и дыхания. При появлении таких симптомов можно говорить о запущенность процесса.
Чтобы определить не нарушена ли функция щитовидной железы необходимо проверить ТТГ и свободный Т4.
Около 5-6% узлов являются злокачественными. Поэтому первоочередной задачей при обнаружении узла является определение его структуры, признаков доброкачественного или злокачественного процесса.
Следует регулярно обследовать щитовидную железу
Природу узла можно определить с помощью тонкоигольной биопсии.
Если во время УЗИ обнаружено несколько узлов, то специалисты проводят тонкоигольную биопсию крупнейшего узла или узла с подозрительными радиологическим признакам.
Узел без признаков роста и без нарушения функции щитовидной железы – не требует лечения, в противном случае – оценивается необходимость хирургического лечения.
УЗИ помогаете выявить наличие узлов
Показания к операции
Злокачественный процесс или подозрения на рак.
Узел с непрерывным ростом или большого размера (более 4 см), твердый или вызывает симптом компрессии (сдавливания).
Рецидив узла после повторной аспирации.
Если функция щитовидной железы не нарушена, не нужно годами пить какие-то препараты в надежде, что узлы исчезнут,
– объяснила эндокринолог Ирина Чикалова.
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