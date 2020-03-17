Когда решат проблему с отсутствием масок

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с производителями средств личной защиты, на которой они пообещали в ближайшее время наладить поставки своей продукции в аптеки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по противодействию коронавирусу.

Также по теме: Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата

Он напомнил, что Кабмин запретил экспорт любых средств индивидуальной защиты из Украины.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко "Премьер-министр проводил встречу с отечественными производителями хирургических масок и других средств защиты. Они достигли ряда договоренностей. И производители пообещали в ближайшее время поставить маски в аптеки".

Он также добавил, что в учреждения здравоохранения уже доставили почти 10 миллионов хирургических масок, которые будут использоваться при внедрении режима обязательного ношения масок.

Поскольку мы рассматриваем всех, кто будет посещать больницу как потенциально больных. Поэтому наша задача – надеть на человека маску, чтобы он не распространял возбудителя какой-либо болезни, которая передается воздушно-капельным путем. Это позволит нам уменьшить количество заражений,

– заявил Ляшко.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.