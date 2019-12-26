Факторы риска болезни Альцгеймера: объяснение невролога
Не каждая деменция это болезнь Альцгеймера и не каждое снижение памяти свидетельствует о начале болезни. Впрочем, нейродегенеративные заболевания довольно распространенное явление, поэтому следует знать факторы риска их возникновения.
Врач-невролог Людмила Пидкуймуха рассказала о предпосылках возникновения болезни Альцгеймера и назвала факторы, которые наоборот помогут избежать заболевания.
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Ключевыми критериями являются значимые нарушения памяти, ухудшение происходит постепенно, длится более шести месяцев. Снижение памяти может быть единственным когнитивным симптомом или ассоциироваться с другими когнитивными симптомами (агнозия, апраксия, афазия, проблемы с принятием решений).
Прогрессирует болезнь Альцгеймера обычно постепенно / Фото: Unsplash
Факторы риска болезни Альцгеймера
- Наследственность.
Впрочем, семейные случаи заболевания составляют менее 5% всех диагнозов.
- Артериальная гипертензия.
Это патологическое состояние организма, проявляется стойким повышением артериального давления. Гипертоническая болезнь является одной из наиболее распространенных хронических заболеваний и в мире, и в Украине. В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление.
- Гиперхолестеринемия.
Синдром предусматривает повышенное содержание холестерина в крови. Требует лечения, иначе последствия будут тяжелыми.
- Сахарный диабет.
У людей с диабетом второго типа повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Диабет рассматривается как тяжелое метаболическое заболевание, связанное с нарушением всех видов обмена. Инсулин вызывает негативные эффекты в тканях головного мозга, в частности в височных долях, где локализуются инсулиночувствительные рецепторы. Именно эти отделы связаны с процессами консолидации памяти.
- Ожирение.
Избыточный вес, в частности, ожирение обязательно связаны с сердечно-сосудистой патологией, в первую очередь, с гипертонией, а также с диабетом. Все вместе и приводит к специфическому поражению сосудов головного мозга, которое может завершиться деменцией.
- Курение.
Это существенный фактор риска – он на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны.
- Низкий уровень физической активности.
Физическая активность не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Следует заниматься спортом дважды в неделю по 40 мин, подходят интенсивные упражнения, силовые, бег, упражнения на баланс и выносливость.
- Низкий уровень образования.
Ментальная активность поддерживает работу мозга. Речь идет не только о решении головоломок или изучении стихов наизусть. Острый ум – признак здоровья и молодости. С возрастом умственные способности могут снижаться. Поэтому, следует позаботиться, чтобы активность мозга была высокой.
- Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.
Алкоголь разрушает мозг. Даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск развития деменции из-за повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения важных органов.
- Ранее перенесенная депрессия.
Депрессия может быть первым симптомом болезни Альцгеймера. Психологическое здоровье важная предпосылка нормальной работы мозга.
- Тяжелая травма головы.
Даже одного серьезного удара в голову хватит для появления мозговых изменений. Ученые все больше осознают, что ушибы головы имеют долговременные последствия и могут продолжать наносить вред спустя десятилетия после начальной травмы.
- Цереброваскулярные заболевания.
Цереброваскулярные заболевания вызванные ограничением кровотока вследствие сужения сосудов, закупоривания или разрыва кровеносных сосудов, образования тромбов. Отсутствие достаточного кровотока крайне негативно влияет на ткань мозга и может вызвать инсульт.
Как избежать деменции
К факторам защиты относят:
- высокий уровень образования и умственной деятельности;
- лечение артериальной гипертензии;
- лечение гиперхолестеринемии;
- нормализацию веса;
- отказ от курения;
- социальную активность.
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