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Факторы риска болезни Альцгеймера: объяснение невролога

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Как не заболеть деменцией / unsplash.com

Не каждая деменция это болезнь Альцгеймера и не каждое снижение памяти свидетельствует о начале болезни. Впрочем, нейродегенеративные заболевания довольно распространенное явление, поэтому следует знать факторы риска их возникновения.

Врач-невролог Людмила Пидкуймуха рассказала о предпосылках возникновения болезни Альцгеймера и назвала факторы, которые наоборот помогут избежать заболевания.

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Ключевыми критериями являются значимые нарушения памяти, ухудшение происходит постепенно, длится более шести месяцев. Снижение памяти может быть единственным когнитивным симптомом или ассоциироваться с другими когнитивными симптомами (агнозия, апраксия, афазия, проблемы с принятием решений).


Прогрессирует болезнь Альцгеймера обычно постепенно / Фото: Unsplash

Факторы риска болезни Альцгеймера

  • Наследственность.

Впрочем, семейные случаи заболевания составляют менее 5% всех диагнозов.

  • Артериальная гипертензия.

Это патологическое состояние организма, проявляется стойким повышением артериального давления. Гипертоническая болезнь является одной из наиболее распространенных хронических заболеваний и в мире, и в Украине. В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление.

  • Гиперхолестеринемия.

Синдром предусматривает повышенное содержание холестерина в крови. Требует лечения, иначе последствия будут тяжелыми.

  • Сахарный диабет.

У людей с диабетом второго типа повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Диабет рассматривается как тяжелое метаболическое заболевание, связанное с нарушением всех видов обмена. Инсулин вызывает негативные эффекты в тканях головного мозга, в частности в височных долях, где локализуются инсулиночувствительные рецепторы. Именно эти отделы связаны с процессами консолидации памяти.

  • Ожирение.

Избыточный вес, в частности, ожирение обязательно связаны с сердечно-сосудистой патологией, в первую очередь, с гипертонией, а также с диабетом. Все вместе и приводит к специфическому поражению сосудов головного мозга, которое может завершиться деменцией.

  • Курение.

Это существенный фактор риска – он на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны.

  • Низкий уровень физической активности.

Физическая активность не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Следует заниматься спортом дважды в неделю по 40 мин, подходят интенсивные упражнения, силовые, бег, упражнения на баланс и выносливость.

  • Низкий уровень образования.

Ментальная активность поддерживает работу мозга. Речь идет не только о решении головоломок или изучении стихов наизусть. Острый ум – признак здоровья и молодости. С возрастом умственные способности могут снижаться. Поэтому, следует позаботиться, чтобы активность мозга была высокой.

  • Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.

Алкоголь разрушает мозг. Даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск развития деменции из-за повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения важных органов.

  • Ранее перенесенная депрессия.

Депрессия может быть первым симптомом болезни Альцгеймера. Психологическое здоровье важная предпосылка нормальной работы мозга.

  • Тяжелая травма головы.

Даже одного серьезного удара в голову хватит для появления мозговых изменений. Ученые все больше осознают, что ушибы головы имеют долговременные последствия и могут продолжать наносить вред спустя десятилетия после начальной травмы.

  • Цереброваскулярные заболевания.

Цереброваскулярные заболевания вызванные ограничением кровотока вследствие сужения сосудов, закупоривания или разрыва кровеносных сосудов, образования тромбов. Отсутствие достаточного кровотока крайне негативно влияет на ткань мозга и может вызвать инсульт.

Как избежать деменции

К факторам защиты относят:

  • высокий уровень образования и умственной деятельности;
  • лечение артериальной гипертензии;
  • лечение гиперхолестеринемии;
  • нормализацию веса;
  • отказ от курения;
  • социальную активность.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний болезнь Альцгеймера
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