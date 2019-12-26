Факторы риска болезни Альцгеймера: объяснение невролога

Не каждая деменция это болезнь Альцгеймера и не каждое снижение памяти свидетельствует о начале болезни. Впрочем, нейродегенеративные заболевания довольно распространенное явление, поэтому следует знать факторы риска их возникновения.

Врач-невролог Людмила Пидкуймуха рассказала о предпосылках возникновения болезни Альцгеймера и назвала факторы, которые наоборот помогут избежать заболевания.

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Ключевыми критериями являются значимые нарушения памяти, ухудшение происходит постепенно, длится более шести месяцев. Снижение памяти может быть единственным когнитивным симптомом или ассоциироваться с другими когнитивными симптомами (агнозия, апраксия, афазия, проблемы с принятием решений).



Прогрессирует болезнь Альцгеймера обычно постепенно / Фото: Unsplash

Факторы риска болезни Альцгеймера

Наследственность.

Впрочем, семейные случаи заболевания составляют менее 5% всех диагнозов.

Артериальная гипертензия.

Это патологическое состояние организма, проявляется стойким повышением артериального давления. Гипертоническая болезнь является одной из наиболее распространенных хронических заболеваний и в мире, и в Украине. В Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление.

Гиперхолестеринемия.

Синдром предусматривает повышенное содержание холестерина в крови. Требует лечения, иначе последствия будут тяжелыми.

Сахарный диабет.

У людей с диабетом второго типа повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Диабет рассматривается как тяжелое метаболическое заболевание, связанное с нарушением всех видов обмена. Инсулин вызывает негативные эффекты в тканях головного мозга, в частности в височных долях, где локализуются инсулиночувствительные рецепторы. Именно эти отделы связаны с процессами консолидации памяти.

Ожирение.

Избыточный вес, в частности, ожирение обязательно связаны с сердечно-сосудистой патологией, в первую очередь, с гипертонией, а также с диабетом. Все вместе и приводит к специфическому поражению сосудов головного мозга, которое может завершиться деменцией.

Курение.

Это существенный фактор риска – он на 18-30% увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера. Курение запускает свободнорадикальные процессы, и тем самым повреждает сосуды мозга и нейроны.

Низкий уровень физической активности.

Физическая активность не дает погибать нейронам и поддерживает нейропластичность. Следует заниматься спортом дважды в неделю по 40 мин, подходят интенсивные упражнения, силовые, бег, упражнения на баланс и выносливость.

Низкий уровень образования.

Ментальная активность поддерживает работу мозга. Речь идет не только о решении головоломок или изучении стихов наизусть. Острый ум – признак здоровья и молодости. С возрастом умственные способности могут снижаться. Поэтому, следует позаботиться, чтобы активность мозга была высокой.

Злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами.

Алкоголь разрушает мозг. Даже небольшие дозы алкоголя увеличивают риск развития деменции из-за повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний и повреждения важных органов.

Ранее перенесенная депрессия.

Депрессия может быть первым симптомом болезни Альцгеймера. Психологическое здоровье важная предпосылка нормальной работы мозга.

Тяжелая травма головы.

Даже одного серьезного удара в голову хватит для появления мозговых изменений. Ученые все больше осознают, что ушибы головы имеют долговременные последствия и могут продолжать наносить вред спустя десятилетия после начальной травмы.

Цереброваскулярные заболевания.

Цереброваскулярные заболевания вызванные ограничением кровотока вследствие сужения сосудов, закупоривания или разрыва кровеносных сосудов, образования тромбов. Отсутствие достаточного кровотока крайне негативно влияет на ткань мозга и может вызвать инсульт.

Как избежать деменции

К факторам защиты относят:

высокий уровень образования и умственной деятельности;

лечение артериальной гипертензии;

лечение гиперхолестеринемии;

нормализацию веса;

отказ от курения;

социальную активность.