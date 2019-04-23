Когда стоит чистить зубы: до или после еды

Зубы следует чистить дважды в день – утром и вечером. И сложно представить утро без этого ежедневного ритуала.

Стоматолог Ольга Быстрова назвала главное правило – когда вы выходите из дома на целый день на работу/в школу/сад, – зубы должны быть чистыми. Итак, чистить зубы после завтрака – обязательно.

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Однако, здесь есть небольшой нюанс. По данным последних исследований чистить зубы сразу после приема пищи не рекомендуется. Особенно, если это была кислая пища или сладости. Для начала нужно, чтобы кислота была нейтрализована слюной, а потом уже можно и очищать зубы от остатков пищи.

Желательно чистить зубы через 30-60 минут после приема пищи. А сразу после еды можно пожевать жвачку с ксилитом и без сахара или пополоскать полость рта простой водой. Поэтому планируйте завтрак так, чтобы было немного времени на восстановление pH баланса в полости рта.

Что же делать с чисткой до завтрака

1) Вечером вы хорошо почистили зубы перед сном. При качественной чистке зубы утром практически такие же чистые, как и когда вы легли спать.

2) Если это не так и утром и вы чувствуете скопление нового налета на зубах, то, прежде всего вам, нужно обратить внимание на то, как вы чистите зубы. Возможно, нужно поменять или дополнить арсенал средств по уходу за зубами.

3) Если вы чувствуете скопление налета на зубах после пробуждения и в таком состоянии вам некомфортно завтракать, то можно почистить зубы и до завтрака.

4) Но, если вы почистили зубы до завтрака, то после завтрака их все равно нужно будет хорошо и качественно очистить. Просто прополоскать мало.

Вывод:

После завтрака зубы чистим обязательно. До завтрака можно чистить зубы, если вам так комфортнее.

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