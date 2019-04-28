Когда стоит идти к проктологу: тревожные симптомы

Проктолог занимается лечением очень "неудобных" проблем. Неудобных, потому что в некоторых случаях в проблемах неловко признаться, а также потому, что таким людям некомфортно ходить, сидеть, лежать, и тому подобное.

Проктолог диагностирует и лечит патологию анального отверстия, прямой и толстой кишок.

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Во время визита врач проводит комплексное обследование по стандартному сценарию: внимательно выслушает ваши жалобы, задаст несколько вопросов и приступит к обследованию. Оно обязательно включает внешний осмотр зоны промежности, пальцевое исследование ануса и нижнего отдела прямой кишки, а также аноскопию с помощью аноскопа.



Аноскоп



Проктолог Елена Смирнова назвала симптомы, указывающие на проблему с анусом или кишкой.

В каких случаях нужно идти к проктологу

1. Боль в области ануса и прямой кишки во время ходьбы и когда долго сидите.

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2. Кровь на туалетной бумаге, на кале, прожилки слизи и гноя.

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3. Появление припухлостей, "шишек", покраснения, язв, гнойников в области заднего прохода, ощущение инородного тела в прямой кишке и зоне ануса.

4. Зуд и жжение в районе ануса и прямой кишки. Бывает постоянным или после посещения туалета.

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5. Боли во время дефекации

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6. Частые запоры, трудности при опорожнении кишечника, частые испражнения, понос, недержание каловых масс и газов, ложные позывы к дефекации.

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7. Выход наружу геморроидального узла. Появление после дефекации припухлости или округлого образования из анального отверстия. Удары, порезы, повреждения области заднего прохода.

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8. Попадание в прямую кишку посторонних предметов. Не нужно пытаться самостоятельно извлекать их, есть риск повредить нежную слизистую оболочку.

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9. Появление в зоне кондилом, папиллом, бахромок, трещин.

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Если вы нашли свою проблему из вышеперечисленных – тогда вам нужно записаться на прием к проктологу.

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