Когда терпеть головную боль опасно

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Терпеть ли головную боль
Терпеть ли головную боль / anton.com.mx

Часто люди, которые имеют головные боли, решают не принимать спазмолитические и обезболивающие препараты. Однако, терпеть головную боль не всегда можно. Когда лучше принять таблетки, а когда все же потерпеть?

Когда речь идет о сильной боли, которая обычно характерна для приступов мигрени, то терпеть врачи не рекомендуют.

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Мигрень – что это?

Повторяющиеся приступы интенсивной головной боли. До сих пор не установлено точной причины ее возникновения. Приступы мигрени впервые начинают беспокоить еще в детстве. Специалисты предполагают, что заболевание может быть наследственным.

Мигренью страдает каждая пятая женщина в мире, мигрень – на втором месте среди болезней, которые ограничивают работоспособность.

Если не снимать боль, это может быть опасно не столько в случае конкретного приступа, как в целом в течение заболевания. Когда человек долго терпит боль, есть вероятность снижения "болевого порога".

via GIPHY

Также со временем могут появиться неприятные ощущения в коже даже во время влияния неболевых стимулов. Такое явление называют аллодинией. 

 
Аллодиния – что это?

Боль в ответ на раздражение, которое в норме не вызывает такой реакции.
Боль характерна покалыванием или ощущением горения.

Аллодиния может быть симптомом нескольких различных нервных состояний, или это может возникнуть самостоятельно.

Таким образом люди с аллодинией могут чувствовать боль или дискомфорт, пропуская щетку через волосы, брея лицо или ноги, касаясь умеренно горячих предметов и даже получая ласки кожи.

В аллодинии болезненная реакция может происходить в любом месте тела.


Боль может ощущаться даже от прикосновения

Другой вид боли, который должен вас насторожить – это внезапный сильно выраженная боль.

Причиной может быть аневризма головного мозга, которая представляет собой выпуклость на стене одного из главных кровеносных сосудов, которые поставляют кровь в мозг.

Аневризма может лопнуть, приведя к внутричерепному кровоизлиянию. В случае внезапного появления резкой головной боли рекомендуется вызвать скорую помощь.

Поэтому терпеть боль имеет смысл только тогда, когда вы точно знаете причины его возникновения и в ближайшее время избавитесь от раздражителя.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
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