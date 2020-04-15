Когда Украина может выйти из карантина: прогноз Ляшко

Эпидемия коронавируса продолжается в Украине. В Минздраве уверяют, что ослаблять карантин еще нецелесообразно. Однако власть уже разрабатывает план выхода из карантина и дает первые прогнозы.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина отметил, что никто не будет держать страну на карантине год или полгода.

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По словам Ляшко, есть несколько сценариев выхода из карантина.

Мы уже сейчас рассматриваем выход из карантина, оцениваем, как это можно сделать. Наша главная задача сейчас – перейти пик,

– добавил он.

Ранее прогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в 20-х числах апреля.

Виктор Ляшко объяснил, что разные эпидемиологи говорят по-разному: вступит ли коронавирус в цикличность, перейдет ли в сезонное заболевание, как другие гриппоподобные заболевания. В зависимости от этих факторов будет принято решение.

В целом ситуация зависит от того, как влияют карантинные меры, и от того, как "мы будем соблюдать карантин".

По состоянию на 15 апреля в Украине уже зафиксировали 3 764 случая коронавируса, 108 человек умерло, а 143 – вылечились. Правительство усилило и продолжило карантин минимум до 24 апреля. Однако в Кабмине неоднократно подчеркивали, что карантин могут продлить до начала мая.

Предварительную стратегию правительства по выходу из карантина – читайте по ссылке.



Ограничения из-за коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала