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Когда Украина может выйти из карантина: прогноз Ляшко

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Когда Украина выйдет из карантина / Пресс-служба Кабмина

Эпидемия коронавируса продолжается в Украине. В Минздраве уверяют, что ослаблять карантин еще нецелесообразно. Однако власть уже разрабатывает план выхода из карантина и дает первые прогнозы.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Интерфакс-Украина отметил, что никто не будет держать страну на карантине год или полгода.

Обратите внимание ВОЗ сообщила сроки ослабления карантина

По словам Ляшко, есть несколько сценариев выхода из карантина.

Мы уже сейчас рассматриваем выход из карантина, оцениваем, как это можно сделать. Наша главная задача сейчас – перейти пик,
– добавил он.

Ранее прогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине будет в 20-х числах апреля.

Виктор Ляшко объяснил, что разные эпидемиологи говорят по-разному: вступит ли коронавирус в цикличность, перейдет ли в сезонное заболевание, как другие гриппоподобные заболевания. В зависимости от этих факторов будет принято решение.

В целом ситуация зависит от того, как влияют карантинные меры, и от того, как "мы будем соблюдать карантин".

По состоянию на 15 апреля в Украине уже зафиксировали 3 764 случая коронавируса, 108 человек умерло, а 143 – вылечились. Правительство усилило и продолжило карантин минимум до 24 апреля. Однако в Кабмине неоднократно подчеркивали, что карантин могут продлить до начала мая.

Предварительную стратегию правительства по выходу из карантина – читайте по ссылке.

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Ограничения из-за коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение
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