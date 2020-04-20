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Когда украинские медики вернутся домой из Италии: ответ Минздрава

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Украинские врачи в Италии останутся еще на неделю

Украинские медики, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом, вернутся на неделю позже, чем ожидалось, а именно – 25 апреля. Это связано с просьбой итальянского правительства.

Командировка украинских медиков, согласно предварительным договоренностям, должна была продолжаться две недели. Они должны были прибыть в Украину еще 18 апреля. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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В то же время итальянская сторона обратилась к Украине с просьбой о продлении еще на неделю, до 25 апреля, пребывания медиков из Украины в Италии.

По словам Степанова, Минздрав предварительно согласовал с украинскими специалистами это предложение Италии.

Что известно об украински медработниках в Италии

  • 20 украинских медиков уже две недели помогают итальянцам в борьбе с COVID-19 и набираются опыта.
  • Их бригада прибыла в итальянский регион Марке, где наибольшее количество больных и умерших от смертоносного недуга.
  • В аэропорту Рима их лично встретил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
  • Врачей направили в различные итальянские больницы. Там сейчас не хватает персонала, потому что многие из итальянских медиков заразились коронавирусом.
  • В Минздраве считают, что это будет хорошим опытом для Украины изучить, как реагировать на критическую ситуацию.

Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Италии коронавирусом заразились почти 179 тысяч человек. От инфекции, к сожалению, умерли уже 23 660 человек. В то же время ситуация с коронавирусом в Италии с каждым днем улучшается. Есть тенденция к уменьшению количества больных.

Что больше всего поразило украинских медиков в Италии: смотрите видеосюжет 24 канала

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости политики Лечение
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