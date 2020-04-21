Когда в Киеве планируют ослабление карантина: ответ Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице ослабят карантинные ограничения. По его словам, Киев уже имеет разработанный план выхода из карантина.

Виталий Кличко во время брифинга сообщил, когда жители столицы вернутся к обычной жизни, сообщает 24 канал.

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Кличко отметил, что некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания и начинают ослаблять ограничения, но очень осторожно и очень медленно.

И добавил, что общается с мерами городов Европы, руководителями государств для того, чтобы анализировать, как и что они делают в это сложное время. Следовательно, по словам Кличко, план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица.

Виталий Кличко “Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нам нужно оживлять экономику”.

По словам Кличко, пик заболеваемости COVID-19 в Киеве ожидают через неделю или через две недели. Лишь после преодоления пика в столице ослабят карантинные ограничения.

Виталий Кличко “Мы (жители Киева – ред.) должны пройти пик болезни ориентировочно через неделю-две. После этого будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер”.

Впрочем, мэр столицы Украины отметил, что сегодня главное то, как удастся преодолеть пик заболевания и насколько большим он будет.

Важно! За последние сутки в Киеве COVID-19 подтвердили еще у 42 людей. Всего в столице Украины зафиксировано уже 892 случая заражения коронавирусом. По показателям город Киев на втором месте по заболеваемости.

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