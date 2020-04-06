Когда в Минздраве планируют начать массовое тестирование на коронавирус
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что на сейчас, Украина может проводить 30 000 тестирований в неделю. И даже с такими ресурсами в стране проводят только около 1000 тестов в день.
В эфире "Свободы слова" Виктор Ляшко рассказал, что в Украине есть стратегия развития тестирования 80 000 человек в неделю.
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По словам Ляшко, в Минздраве сейчас изучают вопрос, почему лаборатории в Украине до сих пор недозагружены образцами. Больницы отчитались, что образцы отбирают у всех людей с пневмонией.
Сегодня лаборатории недозагружены образцами. Мы начали и говорим об алгоритмах, почему у нас не доставляются образцы на тестирование в лаборатории. Вопрос в том, все ли пневмонии тестируются. Сегодня есть сигнал из областей, что все, кто с подозрением на пневмонию – собираются образцы доставляются в лаборатории,
– заявил Ляшко.
Следовательно, в Минздраве считают, что могут существовать проблемы именно с реагированием семейных врачей на людей с подозрением, которые не считают нужным брать образцы на исследование.
Возможно, есть проблемы с реагированием и не выездом к людям, которые сообщают семейному врачу о том, что у него есть подозрение,
– отметил он.
В Минздраве изменили алгоритм действий при подозрении на коронавирус
- Теперь каждый, кто имеет симптомы, похожие на коронавирусную болезнь, должен позвонить семейному врачу. Если у человека не подписана декларация с врачом, необходимо звонить в скорую помощь – 103.
- В дальнейшем врач или звонит мобильной бригаде, которых десятки в каждой области. По прибытию, персонал отберет образцы для исследования.
- Если будут показания для госпитализации, мобильная бригада сразу госпитализирует пациента.
Когда Украина будет проводить массовое тестирование на коронавирус?
В Минздраве планируют ввести массовое тестирование граждан на коронавирус. Но этого не введут, пока больницы не начнут полностью загружать указанный лимит тестирования – 30 000 образцов в неделю. Ляшко отметил, массовое тестирование станет второй волной развертывания тестирований.
Также в Минздраве планируют создать места для мобильного тестирования. Когда они появятся, туда можно будет приехать на собственном автомобиле и сдать образцы для исследования.
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