Когда в мире будет пик пандемии коронавируса: прогноз китайского эпидемиолога

Ведущий эпидемиолог из Китая Чжун Наньшань сообщил, что если развитие эпидемиологической ситуации относительно коронавируса в мире будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то переломный момент наступит минимум через две недели.

Он объяснил, что сейчас меры правительства играют очень важную роль, пишет "Жэньминь жибао".

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По его словам, если принятые меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

Если вы хотите, чтобы я дал прогноз, когда наступит точка перелома пандемии в мире, то для меня это сделать гораздо сложнее, чем по ситуации в Китае. Почему? Потому что в других странах очень много непредвиденных факторов. Но если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, боюсь, что нужно еще две недели,

– сказал Чжун Наньшань.

Он пояснил, что в отличие от того, что было во время пандемии 1918 года, сейчас меры правительства играют очень важную роль, если принятые меры жесткие, то эпидемия пойдет на спад.

Всего в Китае заболело 83 тысячи человек, более 3 тысячи умерли.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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