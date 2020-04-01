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Когда в Украине больных коронавирусом будут лечить экспериментальными препаратами

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Лечение коронавируса в Украине / Unsplash

Некоторые страны уже используют экспериментальные препараты для лечения больных с COVID-19. Зато ВОЗ выделила 4 препарата, которые показывают лучшие результаты во время клинических исследований.

Во время брифинга заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, когда Украина сможет использовать эти препараты.

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Все дозы препаратов и клинические показатели в ближайшее время будут опубликованы в соответствующем приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты,
– заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что все схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа из ученых, клиницистов и практиков.

Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов. Я думаю, как только их введем во временное протокольное лечение, препаратами будут обеспечены все, кто в том нуждается,
– добавил он.

Коронавірус
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Здоровье Лечение Лекарства Новости Здоровье
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