Когда в Украине больных коронавирусом будут лечить экспериментальными препаратами

Некоторые страны уже используют экспериментальные препараты для лечения больных с COVID-19. Зато ВОЗ выделила 4 препарата, которые показывают лучшие результаты во время клинических исследований.

Во время брифинга заместитель главы Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, когда Украина сможет использовать эти препараты.

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Все дозы препаратов и клинические показатели в ближайшее время будут опубликованы в соответствующем приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты,

– заявил Ляшко.

Ляшко отметил, что все схемы лечения рассматривает специально созданная экспертная группа из ученых, клиницистов и практиков.

Мы сегодня работаем со всеми производителями указанных препаратов. Я думаю, как только их введем во временное протокольное лечение, препаратами будут обеспечены все, кто в том нуждается,

– добавил он.



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