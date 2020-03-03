Когда в Украине могут ввести карантин: объяснение Скалецкой

Карантин из-за коронавируса SARS-CoV-2 будут вводить в зависимости от динамики распространения заболевания.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Она отметила, что в каждой области создали свои противоэпидемические комиссии, которые наблюдают за количеством больных.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая “В зависимости от того, как будет происходить динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами такие меры рассматриваются. Пропорционально с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины относительно коронавируса”.

В Украине обнаружили коронавирус

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии вместе с семьей.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Из-за стремительного распространения коронавируса по миру, на границе с Украиной ГПСУ и Минздрав начали температурный скрининг пассажиров, следующих из Италии. Проверки введены также на пунктах пропуска на границе со Словакией, Румынией и Польшей.

Кабинет министров Украины максимально мобилизован, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине. В Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.



Смертность от коронавируса / Инфографика 24 канала

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