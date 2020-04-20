Когда в Украине ожидать новой вспышки коронавируса: прогноз от Минздрава

В Минздраве предупредили, что через пять – десять дней после Пасхальных праздников в Украине может произойти новая вспышка заражений коронавирусом. Много украинцев, несмотря на карантин, пошли в церковь на Пасху, где могли заразиться.

Подобная ситуация уже наблюдалась после Вербного воскресенья. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в эфире телеканала "1+1".

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Соответственно из-за этой ситуации может быть продлен карантин.

Сегодня в Украине фактически 35 тысяч зарезервированных коек госпитальной базы. Она не переполнена. Можем говорить о том, что имеем резерв коек в стационарах, резерв в отделениях интенсивной терапии, поскольку задействовано не более 8% аппаратов искусственной вентиляции легких,

– отметила Микичак.

Ранее в Министерстве здравоохранения связали рост числа инфицированных коронавирусом с игнорированием рекомендаций оставаться дома на Вербное воскресенье, а также с увеличением количества тестирований.

Обратите внимание! По состоянию на 20 апреля в Украине – 5 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 151 летальный. В то же время 359 пациентов уже выздоровели.



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