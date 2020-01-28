Когда в Украине заработает электронный больничный: известна дата

В Кабмине анонсировали внедрение электронного больничного. Услуга будет доступна уже с 1 апреля.

О запуске проекта сообщили в фейсбуке Минсоцполитики.

Обратите внимание: Украинцы не будут платить благотворительные взносы в больницах, – Минздрав

Электронный больничный обеспечит прозрачность и открытость в выдаче больничных, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования,

– отметил Коваль.

По его словам, Украине нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины.

Процесс выдачи больничных станет более прозрачным. Ведь можно будет проследить весь процесс оформления больничного. Врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Далее информацию через реестр в Пенсионном фонде автоматически получит Фонд социального страхования. В учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку платит единый социальный взнос.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.