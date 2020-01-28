24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Когда в Украине заработает электронный больничный: известна дата

25 Читати новину українською
В Украине с 1 апреля будет работать электронный больничный / news.dtkt

В Кабмине анонсировали внедрение электронного больничного. Услуга будет доступна уже с 1 апреля.

О запуске проекта сообщили в фейсбуке Минсоцполитики.

Обратите внимание: Украинцы не будут платить благотворительные взносы в больницах, – Минздрав

Электронный больничный обеспечит прозрачность и открытость в выдаче больничных, заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

С 1 апреля в Украине появятся электронные больничные. Это будет первый этап, но этот шаг позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования,
– отметил Коваль.

По его словам, Украине нужны необратимые изменения, которые улучшат ситуацию в системе социального страхования Украины.

Процесс выдачи больничных станет более прозрачным. Ведь можно будет проследить весь процесс оформления больничного. Врач, который выдает больничный, должен будет подписать документ своей цифровой подписью в электронной системе.

Далее информацию через реестр в Пенсионном фонде автоматически получит Фонд социального страхования. В учреждении сразу будут знать, что человек заболел и должен получить компенсацию, поскольку платит единый социальный взнос.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Готовы ли украинцы платить за телевидение: опрос
сегодня
17330
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Здоровье Информационные технологии Интернет Больница Медицина Министерство социальной политики Кабинет Министров Украины Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 января 10:23 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 4626
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 2803
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 3808
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 1892
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1615
Новости
Больше новостей
Залиште відгук