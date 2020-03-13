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Когда закончится пандемия коронавируса: прогнозы ученых

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Китайские специалисты заявили, что глобальная пандемия коронавируса может закончиться до июня.

Но это возможно в случае, если все страны предпримут необходимые меры для борьбы с пандемией Covid-2019, сообщает The Straits Times.

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Моя оценка июня базируется на сценариях, что все страны принимают позитивные меры. Но если некоторые страны не относятся к инфекционности и вредности серьезно и вмешиваются, это продлится дольше,
– заявил Чжун Наньшань, старший советник медицинского правительства Китая.

По его словам, пик заболеваемости в провинции Хубэй прошел, ведь количество новых зарегистрированных случаев упало.

Кроме того, количество заболеваний должно упасть с наступлением теплых месяцев, считают специалисты.

Чому мити руки
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Китай
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