Когда засиделись: как размяться на работе за 2 минуты

Сидячая работа – вредна для нашего тела. Эволюция сделала людей прямоходящими существами и это самое естественное положение. Поэтому, чтобы уменьшить вред от сидения, нужно делать разминки.

Длительное сидение может вызвать мышечные спазмы, защемление нервов и болезни позвоночника. Если вы жертвуете стольким ради карьеры, стоит потратить две минуты драгоценного времени несколько раз в день ради простой экспресс-разминки, пишет wonderzine.

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Как размяться на работе?

1. В положении сидя плавно поворачивайте голову в стороны, фиксируя ее на несколько секунд в возвращенном положении. Инструкторы по йоге считают это движение одним из самых эффективных способов расслабить шейный отдел позвоночника.

2. Встаньте, нагнитесь влево и потянитесь в сторону правой рукой, держа ее параллельно полу; то же самое проделайте левой рукой, наклонившись в правую сторону. Опять встаньте прямо, потянитесь вверх обеими руками.



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3. Покрутите бедрами по часовой стрелке, а затем в обратном направлении. Это упражнение делал каждый хотя бы раз в жизни, оно мгновенно расслабит все тело. При наклонах слегка упритесь ладонями в поясницу, чтобы избежать неконтролируемого прогиба.

4. Присядьте 10 раз. В правильном положении сидя передняя поверхность бедра параллельна полу, колени не выступают за носки. Руки можно выставить вперед или, сгибая, соединять перед грудью при каждом приседании.

5. Теперь немного пройдитесь по офису, чтобы размять ноги. Вместо попыток решать насущные вопросы во время двухминутной зарядки рекомендуем глубоко дышать и обращать внимание на ощущения в теле.

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