От коклюша умер одномесячный ребенок: родители отказались от прививки

На Ровненщине от коклюша умер одномесячный мальчик. Ребенок не был привит из-за отказа родителей.

Мальчика 2 недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии детской областной больницы, однако его не удалось спасти, сообщили в Минздраве.

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Диагноз был лабораторно подтвержден. Коклюш был затруднен двусторонней негоспитальной пневмонией.

Мальчик родился в многодетной семье и был шестым ребенком, однако ни один ребенок не имел рекомендованной прививки из-за отказа родителей.

Единственной защитой от коклюша является вакцинация. В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики коклюша необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).



Вакцина против коклюша может уберечь жизнь / Фото: Pixabay

Стоит также проводить вакцинацию беременным для дополнительной профилактики заболевания среди новорожденных, которые еще совсем маленькие для проведения прививки.

Коклюш – симптомы Умеренный жар, насморк, кашель, который, как правило, переходит в судорожный кашель. У новорожденных может наблюдаться апноэ (временная приостановка дыхательных движений).

Распространенным осложнениям у непривитых детей является пневмония, реже возникают судороги и поражения головного мозга (энцефалопатия).

Симптомы обычно появляются через 7-10 дней после инфицирования.

При их появлении сразу обращайтесь к врачу.