Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте количества больных COVID-19 в сутки. По состоянию на утро 22 июня во мире зарегистрировано 9 046 215 случаев заражения коронавирусом.

Как свидетельствуют данные Worldometers по состоянию на 22 июня в мире подтвердили 9 052 269 случаев заражения коронавирусом. Активные на данный момент 3 739 265.

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В целом с начала эпидемии в мире умерли 470 832 пациента. Наиболее высокое количество смертей в Северной и Южной Америках – более 219 тысяч человек. В Европе умерли 193 тысячи человек.

4 842 172 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. По состоянию на 21 июня было выявлено 130 382 случая инфицирования.

Предыдущий рекордный прирост по количеству новых зараженных, 106 тысяч случаев был зафиксирован 20 мая.

Страны с наибольшим количеством больных COVID-19

США – 2 356 657,

Бразилия – 1 086 990,

Россия – 584 680,

Индия – 426 910,

Великобритания – 304 331.

В целом в Украине с начала эпидемии выявили 37 241 случай коронавируса, умерли 1012 человек. Количество пациентов, которые вылечились, достигло 16 642.

Как избежать заражения коронавируса / Инфографика 24 канала