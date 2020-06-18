В Украине растет количество больных COVID-19. Происходит это в частности из-за того, что люди неправильно носят средства индивидуальной защиты. Медицинские маски они стягивают с носа и так ездят в транспорте или заходят в магазин.

Неправильным ношением масок украинцы подвергают себя и окружающих опасности. В этом убежден главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он рассказал об этом во время брифинга Минздрав 18 июня, пишет 24 канал.

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Ляшко добавил: после смягчения карантина в Украине запустили маршруты по схеме, которая была до него. Следовательно, это привело к тому, что появилось время пик и большое заполнение вагонов метро, троллейбусов, трамваев и автобусов.

Это приводит к увеличению контактов, к нарушения социальной дистанции, к тому, что температурный режим в этих вагонах значительно больший, чем допустимо нормативно. Понятно, что людям тяжело находиться в масках. И снимается маска с носа, а маска на рту – это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования,

– подчеркнул Ляшко.

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