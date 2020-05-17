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Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 18 тысяч

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Количество больных коронавирусом украинцев
Количество больных коронавирусом украинцев / Getty Images

По состоянию на 17 мая в Украине обнаружили 433 новых случая коронавирусной инфекции. Общее количество больных составляет 18 291.

Всего 4 906 пациентов уже выздоровели, еще 514 больных умерли от осложнений. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

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За последние сутки зафиксировали 433 новых случаев инфицирования, 21 человек умер, еще 210 пациентов выздоровели.

Больше всего инфицированных выявили в Черновицкой области (2694) и Киеве (2280).

Где зафиксировали больше всего новых случаев:

  • в Киеве – 59;
  • в Киевской области – 54;
  • во Львовской области – 50;
  • в Черновицкой области – 47.

Олднико новых инфицированных не обнаружили в Херсонской и Луганской областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Алена Захарова
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение Здоровье
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