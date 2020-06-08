Количество больных коронавирусом в мире достигло 7 миллионов человек / Getty Images

По состоянию на утро 8 июня в мире зафиксировали свыше 7 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В то же время вследствие осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 403 тысячи человек.