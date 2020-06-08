Количество больных коронавирусом в мире перевалило за 7 миллионов
По состоянию на утро 8 июня в мире зафиксировали свыше 7 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В то же время вследствие осложнений, вызванных COVID-19, умерли почти 403 тысячи человек.
Об этом свидетельствуют данные американского Университета имени Джонса Хопкинса. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.
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Какова ситуация с коронавирусом в мире
- Количество инфицированных – 7 016 794 человека.
- Количество смертей – 402 874 человека.
- Число тех, кто выздоровел, – 3 143 148 человек.
Страны, где зафиксировали больше всего случаев COVID-19
- США – 1 942 363 человека.
- Бразилия – 691 758 человек.
- Россия – 467 073 человека.
- Великобритания – 287 621 человек.
- Индия – 258 090 человек.
Страны с наибольшей смертностью
- США – 110 514 человек.
- Великобритания – 40 625 человек.
- Бразилия – 36 455 человек.
- Италия – 33 899 человек.
- Франция – 29 158 человек.
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