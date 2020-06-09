В Украине по состоянию на 9 июня пятые сутки подряд фиксируют снижение новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионах Украины болезнь обнаружили у 394 человек, из них – 13 летальных случаев, еще 217 больных выздоровели.

Всего с начала пандемии в Украине заболело 27 856 человек, из них 12 412 выздоровели, умерли – 810. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, пишет 24 канал.

Читайте также Войну с COVID-19 мы еще не выиграли, – Минздрав предупреждает об опасности новой волны эпидемии

Наибольшее количество заболевших за прошлые сутки обнаружили во Львовской (+49) Закарпатской (+39), Житомирской (+38) областях и в городе Киеве (+33),

Распространение COVID-19 в областях:

Винницкая область – 1175 случаев;

Волынская область – 1113 случаев;

Днепропетровская область – 971 случай;

Донецкая область – 235 случаев;

Житомирская область – 935 случаев;

Закарпатская область – 1425 случаев;

Запорожская область – 499 случаев;

Ивано-Франковская область – 1602 случая;

Кировоградская область – 562 случая;

г. Киев – 3523 случая;

Киевская область – 1836 случаев;

Львовская область – 2211 случаев;

Луганская область – 54 случая;

Николаевская область – 309 случаев;

Одесская область – 1010 случаев;

Полтавская область – 274 случая;

Ровненская область – 2094 случая;

Сумская область – 190 случаев;

Тернопольская область – 1305 случаев;

Харьковская область – 1305 случаев;

Херсонская область – 179 случаев;

Хмельницкая область – 518 случаев;

Черновицкая область – 3729 случаев;

Черкасская область – 490 случаев;

Черниговская область – 304 случая.

Внимание! Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Также стоит учесть, что на выходных обычно проводят меньше ПЦР-тестов, а следовательно, реальное количество больных может быть больше.

Сколько больных в тяжелом состоянии

На амбулаторном лечении находятся 19 614 пациентов, из них 1677 детей и 4153 медработника.

Всего нуждались в госпитализации 8242 человека, из них 326 детей и 982 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.