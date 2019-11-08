Количество белка в рационе влияет на продолжительность жизни

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Избыточное количество белка укорачивает жизнь
Избыточное количество белка укорачивает жизнь / unsplash.com

Высокий уровень потребления общего белка и животного белка повышает риск преждевременной смерти.

В исследованиях ученых приняли участие взрослые мужчины из финского города Куопио.

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Оказалось, чем больше количество белка в рационе, тем выше риск смерти. В то же время ученые отмечают, что не все источники белка дают одинаково негативное влияние на здоровье.

Тваринний білок підвищує ризик передчасної смерті
Животный белок повышает риск преждевременной смерти

Эксперты наблюдали за 2641 мужчиной в возрасте от 42 до 60 лет более 22 лет. За это время было зафиксировано 1225 смертей разных от болезней. По словам авторов работы, количество и виды потребляемого белка определенным образом соотносились со смертностью участников.

"Мужчины, в рационе которых было более 200 граммов мяса в день, имели повышенный риск преждевременной смерти на 23% и более по сравнению с теми, кто потреблял значительно меньше мяса, меньше 100 граммов в день", – констатировали финские исследователи .

Эксперты подчеркивают, что взаимосвязь между содержанием белка в рационе и риском преждевременной смерти особенно ярко проявляется у людей с диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. В свою очередь, употребление растительного белка не только не повышает риска смерти, а, наоборот, способствует увеличению продолжительности жизни.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Лечение Онкозаболевания Долголетия Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
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