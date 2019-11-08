Количество белка в рационе влияет на продолжительность жизни

Высокий уровень потребления общего белка и животного белка повышает риск преждевременной смерти.

В исследованиях ученых приняли участие взрослые мужчины из финского города Куопио.

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Оказалось, чем больше количество белка в рационе, тем выше риск смерти. В то же время ученые отмечают, что не все источники белка дают одинаково негативное влияние на здоровье.



Животный белок повышает риск преждевременной смерти

Эксперты наблюдали за 2641 мужчиной в возрасте от 42 до 60 лет более 22 лет. За это время было зафиксировано 1225 смертей разных от болезней. По словам авторов работы, количество и виды потребляемого белка определенным образом соотносились со смертностью участников.

"Мужчины, в рационе которых было более 200 граммов мяса в день, имели повышенный риск преждевременной смерти на 23% и более по сравнению с теми, кто потреблял значительно меньше мяса, меньше 100 граммов в день", – констатировали финские исследователи .

Эксперты подчеркивают, что взаимосвязь между содержанием белка в рационе и риском преждевременной смерти особенно ярко проявляется у людей с диабетом 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. В свою очередь, употребление растительного белка не только не повышает риска смерти, а, наоборот, способствует увеличению продолжительности жизни.

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