24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Количество больных будет увеличиваться, – Ляшко

- Читати новину українською

В Украине ожидают всплеск заболевания коронавирусом. 23 марта в Украину поступили новые тест-системы, благодаря чему количество точек для диагностики коронавируса увеличится.

О том, что Украина ожидает всплеск заболевания коронавирусом, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова".

К теме Сколько тестов на коронавирус нужно Украине

По словам Ляшко, Украина и раньше была обеспечена необходимым количеством тест-систем, которое позволяло никому не отказывать в исследовании. Однако, нынешнее количество тестов увеличит количество точек, где можно будет проводить исследования.

Вместе с тем Ляшко отметил, что в стране следует ожидать всплеск заболеваний коронавирусом. И это количество будет увеличиваться не вследствие того, что увеличится количество точек для диагностики, а вследствие того, что началось "распространение внутри страны".

Он добавил, что в настоящее время Национальная референс-лаборатория может проводить 1200 исследований в сутки, а не 200, как было раньше.


Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Отмена рейсов из-за коронавируса: как вернуть деньги за билеты
23 марта
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
20 марта 17:56 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
20 марта 16:05 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
19 марта 20:04 Плаквенил против коронавируса: Трамп заявил об эффективности препарата
Анастасія Кушпіт
Новости
Больше новостей
Залиште відгук