Количество больных будет увеличиваться, – Ляшко

В Украине ожидают всплеск заболевания коронавирусом. 23 марта в Украину поступили новые тест-системы, благодаря чему количество точек для диагностики коронавируса увеличится.

О том, что Украина ожидает всплеск заболевания коронавирусом, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал в эфире программы "Свобода слова".

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По словам Ляшко, Украина и раньше была обеспечена необходимым количеством тест-систем, которое позволяло никому не отказывать в исследовании. Однако, нынешнее количество тестов увеличит количество точек, где можно будет проводить исследования.

Вместе с тем Ляшко отметил, что в стране следует ожидать всплеск заболеваний коронавирусом. И это количество будет увеличиваться не вследствие того, что увеличится количество точек для диагностики, а вследствие того, что началось "распространение внутри страны".

Он добавил, что в настоящее время Национальная референс-лаборатория может проводить 1200 исследований в сутки, а не 200, как было раньше.



Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

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