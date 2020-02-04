Количество больных коронавирусом может быть занижено в десятки раз

Ученые предупреждают, что реальные данные о распространении нового коронавируса 2019-nCoV могут быть намного больше официальных.

По расчетам медиков Университета Гонконга, уже к 25 января количество заражений вирусом в одном лишь Ухане должно превысить 75 тысяч человек, хотя официально на тот момент сообщали только о 2 тысячах случаев по всему миру, сообщает BBC Украина.

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Ученые утверждают что коронавирус эпидемия распространяется гораздо быстрее, чем считали раньше. По их данным, каждый носитель в среднем заражает новым вирусом еще двоих-троих человек, а общее количество больных растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (каждые 6,4 дня).

Они проанализировали статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, и пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января около тысячи носителей вируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города – прежде всего Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.



Лечение больных коронавирусом в Китае / фото: boredpanda.com

Если бы там вирус распространялся с такой же скоростью, то "эпидемия уже разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая – с задержкой вспышки заболевания в Ухане на одну-две недели", – предполагают авторы исследования.

Почему такая разница с официальными данными?

По словам авторов исследования, значительную разницу между расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего это относительно долгий инкубационный период (до двух недель), когда инфицированный вирусом человек еще не ощущает никаких симптомов болезни, но уже является ее носителем.

Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти несколько дней.

С другой стороны, если прогнозы ученых верны, то смертность от коронавируса составляет меньше 1%.



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