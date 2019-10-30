Количество мутантов вокруг нас будет расти, – Яковина об экспериментах с ДНК

Ученые со всего мира мечтают о начале работ по полноценному изменению генома человека. Проще говоря, они очень хотят получить возможность создавать мутантов – людей с идеальной генетикой, очищенной от всего плохого.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" выразил журналист Иван Яковина.

К теме: На Земле может появиться диктатура идеальных людей-мутантов, – Яковина

Он отметил, что ранее у ученых не было надежного метода редактирования генов. Ведь хромосомы очень маленькие, проводить манипуляции с ними невероятно сложно. Система CRISPR/Cas9, которую использовали до сих пор, работала совсем не идеально.

Это как топором отрубить человеку палец, потом пришить его обратно изолентой и ждать, что он нормально срастется. Конечно, есть вероятность, что он прирастет назад, но шанс очень небольшой,

– пояснил Яковина.

И добавил, что из-за этого из сотен эмбрионов с отредактированным ДНК жить могли единицы, да и то после очень многих попыток. Кроме того, "сращивание" отредактированного ДНК идет почти всегда плохо, поэтому появляются ошибки на других участках, что порождает дополнительные сложности.

"Но стало известно о появлении совершенного метода разрезания цепочки ДНК и "вклеивания" туда нужной информации. Если вернуться к аналогии, то теперь палец не рубят топором, а аккуратно режут ножом. И назад не заматывают изолентой, а пришивают", – отметил журналист.



Неизвестно, как наш мир отреагирует, если в нем появятся "полубоги"

Яковина отметил, что новый метод дает успех примерно в 10% случаев. А это – на два порядка лучше, чем было раньше. Более того, он позволяет радикально уменьшить количество ошибок на других участках генома. В общем это уже что-то похожее на современную, а не средневековую медицину.

С появлением нового метода, у которого пока даже нет названия, можно ожидать быстрого увеличения количества опытов с геномом человека. Они будут более простыми и безопасными. Количество мутантов вокруг нас будет расти,

– убежден он.

Автор видеоблога считает, что это, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее улучшение методов работы. И хотя у нас все еще нет системы изменения генов, которая работала бы в 100% случаев, но вероятно, что она появится через несколько лет.

"Тогда операции по изменению и улучшению характеристик будущих детей станут совершенно обычным делом. Люди смогут заказывать не только пол, рост, цвет глаз и волос своего ребенка, но и его характер", – подытожил Яковина.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины от 28 октября 2019 года