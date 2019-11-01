Количество заболеваний дифтерией в Украине растет, – Минздрав

В этом году в Украине уже зарегистрировали 21 случай дифтерии. Для сравнения, за последние 9 лет – было 56 случаев.

Об этом на пресс-брифинге Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины "Оперативная информация об эпидемической ситуации в стране по дифтерии" рассказала глава ведомства Зоряна Скалецкая.

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По ее словам 19 подтвержденных случаев дифтерии произошли в октябре. Для Украины планируют закупить 2 миллиона вакцин для детей и 5 миллионов для взрослых.

Сколько людей имеют прививки от дифтерии