Количество заболеваний дифтерией в Украине растет, – Минздрав

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Дифтерия в Украине 2019
Дифтерия в Украине 2019 / unsplash.com

В этом году в Украине уже зарегистрировали 21 случай дифтерии. Для сравнения, за последние 9 лет – было 56 случаев.

Об этом на пресс-брифинге Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины "Оперативная информация об эпидемической ситуации в стране по дифтерии" рассказала глава ведомства Зоряна Скалецкая.

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По ее словам 19 подтвержденных случаев дифтерии произошли в октябре. Для Украины планируют закупить 2 миллиона вакцин для детей и 5 миллионов для взрослых.

Сколько людей имеют прививки от дифтерии

 
Зоряна Скалецкая
"Сейчас в Украине недостаточный уровень привития от дифтерии. Самый низкий охват в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Уровень вакцинации по возрасту: 59% – привиты дети до года, старшие дети – 60-70%, 52% взрослые.”

Количество сывороток в Украине

Если человек заболел дифтерией, ему нужен дифтерийный антитоксин – сыворотка. Сейчас в Украине недостаточное количество этих препаратов. Но они не будут нужны людям, которые имеют прививки, и больным, у которых не выделятся токсин.

Минздрав налаживает систему поставки сывороток, но они не могут обеспечить их избыточное количество. До конца ноября будет еще 150 доз сыворотки, которые предоставит посольство Индии. В начале декабря в Украине должно насчитываться 450 доз сыворотки, которых должно быть достаточно для лечения всех больных.

 
Дифтерия – что это?

Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.

Чрезвычайная ситуация

Генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита отметил, что в Украине ситуация с любыми массовыми заболеваниями квалифицируется как чрезвычайная ситуация.

Что касается дифтерии: три взаимосвязанных между собой случая подпадают под эту классификацию. 15 больных – чрезвычайная ситуация местного масштаба. А те три случая, которые есть в Киеве – не связаны между собой. Поэтому чрезвычайная ситуация местного масштаба есть только на Закарпатье.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Профилактика заболеваний Дифтерия в Украине Вакцинация
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