Количество заболеваний дифтерией в Украине растет, – Минздрав
В этом году в Украине уже зарегистрировали 21 случай дифтерии. Для сравнения, за последние 9 лет – было 56 случаев.
Об этом на пресс-брифинге Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины "Оперативная информация об эпидемической ситуации в стране по дифтерии" рассказала глава ведомства Зоряна Скалецкая.
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По ее словам 19 подтвержденных случаев дифтерии произошли в октябре. Для Украины планируют закупить 2 миллиона вакцин для детей и 5 миллионов для взрослых.
Сколько людей имеют прививки от дифтерии
Количество сывороток в Украине
Если человек заболел дифтерией, ему нужен дифтерийный антитоксин – сыворотка. Сейчас в Украине недостаточное количество этих препаратов. Но они не будут нужны людям, которые имеют прививки, и больным, у которых не выделятся токсин.
Минздрав налаживает систему поставки сывороток, но они не могут обеспечить их избыточное количество. До конца ноября будет еще 150 доз сыворотки, которые предоставит посольство Индии. В начале декабря в Украине должно насчитываться 450 доз сыворотки, которых должно быть достаточно для лечения всех больных.
Острая инфекционная болезнь, которая поражает надпочечники, а также органы сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Дифтерия может вызвать смертельно опасные осложнения.
Чрезвычайная ситуация
Генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Владимир Курпита отметил, что в Украине ситуация с любыми массовыми заболеваниями квалифицируется как чрезвычайная ситуация.
Что касается дифтерии: три взаимосвязанных между собой случая подпадают под эту классификацию. 15 больных – чрезвычайная ситуация местного масштаба. А те три случая, которые есть в Киеве – не связаны между собой. Поэтому чрезвычайная ситуация местного масштаба есть только на Закарпатье.
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