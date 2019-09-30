Колики у ребенка: как помочь малышу

Когда страдает малыш – страдает вся семья. Колики начинаются у детей уже со второй недели от рождения.

Дети в возрасте от 2 недель до 4 месяцев имеют склонность к коликам. Они длятся более 3 часов в день, не менее 3 раза в неделю, рассказывает врач-педиатр Павленко-Чуняк Екатерина.

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Колики – симптомы Ребенок кричит более 3 часов в день. Крик неистовый, очень звонкий и громкий.

Тело ребенка напряжено, а младенец пытается подобрать колени к животику.

Почему возникают колики

Стресс, недосыпание, раздраженность и психоэмоциональное состояние мамы, которое передается ребенку в период грудного вскармливания;

в период грудного вскармливания; Употребление в рационе мамы продуктов, которые повышают газообразование (орехи, бобы, сырая капуста, сладости, шоколад, сгущенное молоко, большое количество хлебопекарных продуктов, газированные напитки, алкоголь);

продуктов, которые повышают газообразование (орехи, бобы, сырая капуста, сладости, шоколад, сгущенное молоко, большое количество хлебопекарных продуктов, газированные напитки, алкоголь); Гастроэзофагеальный рефлюкс;

Неправильное прикладывание ребенка к груди;

Неправильное вскармливание;

Ребенок не переносит лактозу материнского молока;

материнского молока; Неполноценная микрофлора кишечника;

Плохие микроклиматические условия;



Кладите младенца на животик перед кормлением

Колики у малыша: как помочь?

Перед каждым кормлением, кладите ребенка на живот на несколько минут. Погладьте по спинке и сделайте небольшую гимнастику , прижимая ножки малыша к животику. Таким образом вы запустите кишечник и выйдут газы, которые собрались;

на несколько минут. Погладьте по спинке и сделайте небольшую , прижимая ножки малыша к животику. Таким образом вы запустите кишечник и выйдут газы, которые собрались; Правильно прикладывайте ребенка к груди, чтобы ребенок не глотал лишний воздух;

прикладывайте ребенка к груди, чтобы ребенок не глотал лишний воздух; После кормления подержите малыша "столбиком" 10-15 минут, этот способ поможет отхождению лишнего воздуха, который попал во время кормления;

Гуляйте с младенцем на свежем воздухе;

на свежем воздухе; Сделайте массаж животика . Массировать животик нужно аккуратно, сильно не прижимая и по часовой стрелке;

. Массировать животик нужно аккуратно, сильно не прижимая и по часовой стрелке; Тактильный контакт очень важен, поэтому больше взаимодействуйте с ребенком . Чем спокойнее ребенок, тем больше шансов избежать коликов;

. Чем спокойнее ребенок, тем больше шансов избежать коликов; Укладывайте младенца на живот папы или мамы, ведь тепло помогает расслабиться;

Важно! Любые медикаменты применяйте только по назначению врача.

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