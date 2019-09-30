Колики у ребенка: как помочь малышу
Когда страдает малыш – страдает вся семья. Колики начинаются у детей уже со второй недели от рождения.
Дети в возрасте от 2 недель до 4 месяцев имеют склонность к коликам. Они длятся более 3 часов в день, не менее 3 раза в неделю, рассказывает врач-педиатр Павленко-Чуняк Екатерина.
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Колики – симптомы
- Ребенок кричит более 3 часов в день. Крик неистовый, очень звонкий и громкий.
- Тело ребенка напряжено, а младенец пытается подобрать колени к животику.
Почему возникают колики
- Стресс, недосыпание, раздраженность и психоэмоциональное состояние мамы, которое передается ребенку в период грудного вскармливания;
- Употребление в рационе мамы продуктов, которые повышают газообразование (орехи, бобы, сырая капуста, сладости, шоколад, сгущенное молоко, большое количество хлебопекарных продуктов, газированные напитки, алкоголь);
- Гастроэзофагеальный рефлюкс;
- Неправильное прикладывание ребенка к груди;
- Неправильное вскармливание;
- Ребенок не переносит лактозу материнского молока;
- Неполноценная микрофлора кишечника;
- Плохие микроклиматические условия;
Кладите младенца на животик перед кормлением
Колики у малыша: как помочь?
- Перед каждым кормлением, кладите ребенка на живот на несколько минут. Погладьте по спинке и сделайте небольшую гимнастику, прижимая ножки малыша к животику. Таким образом вы запустите кишечник и выйдут газы, которые собрались;
- Правильно прикладывайте ребенка к груди, чтобы ребенок не глотал лишний воздух;
- После кормления подержите малыша "столбиком" 10-15 минут, этот способ поможет отхождению лишнего воздуха, который попал во время кормления;
- Гуляйте с младенцем на свежем воздухе;
- Сделайте массаж животика. Массировать животик нужно аккуратно, сильно не прижимая и по часовой стрелке;
- Тактильный контакт очень важен, поэтому больше взаимодействуйте с ребенком. Чем спокойнее ребенок, тем больше шансов избежать коликов;
- Укладывайте младенца на живот папы или мамы, ведь тепло помогает расслабиться;
Важно! Любые медикаменты применяйте только по назначению врача.
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