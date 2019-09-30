Колики у ребенка: как помочь малышу

17 Читати новину українською
Колики в животе у новорожденных – как помочь ребенку
Колики в животе у новорожденных / Unsplash

Когда страдает малыш – страдает вся семья. Колики начинаются у детей уже со второй недели от рождения.

Дети в возрасте от 2 недель до 4 месяцев имеют склонность к коликам. Они длятся более 3 часов в день, не менее 3 раза в неделю, рассказывает врач-педиатр Павленко-Чуняк Екатерина.

Читайте также: Врачи рекомендуют не призывать женщин к грудному вскармливанию

 
Колики – симптомы
  • Ребенок кричит более 3 часов в день. Крик неистовый, очень звонкий и громкий.
  • Тело ребенка напряжено, а младенец пытается подобрать колени к животику.

Почему возникают колики

  • Стресс, недосыпание, раздраженность и психоэмоциональное состояние мамы, которое передается ребенку в период грудного вскармливания;
  • Употребление в рационе мамы продуктов, которые повышают газообразование (орехи, бобы, сырая капуста, сладости, шоколад, сгущенное молоко, большое количество хлебопекарных продуктов, газированные напитки, алкоголь);
  • Гастроэзофагеальный рефлюкс;
  • Неправильное прикладывание ребенка к груди;
  • Неправильное вскармливание;
  • Ребенок не переносит лактозу материнского молока;
  • Неполноценная микрофлора кишечника;
  • Плохие микроклиматические условия;

Колики в животе у ребенка как помочь
Кладите младенца на животик перед кормлением

Колики у малыша: как помочь?

  • Перед каждым кормлением, кладите ребенка на живот на несколько минут. Погладьте по спинке и сделайте небольшую гимнастику, прижимая ножки малыша к животику. Таким образом вы запустите кишечник и выйдут газы, которые собрались;
  • Правильно прикладывайте ребенка к груди, чтобы ребенок не глотал лишний воздух;
  • После кормления подержите малыша "столбиком" 10-15 минут, этот способ поможет отхождению лишнего воздуха, который попал во время кормления;
  • Гуляйте с младенцем на свежем воздухе;
  • Сделайте массаж животика. Массировать животик нужно аккуратно, сильно не прижимая и по часовой стрелке;
  • Тактильный контакт очень важен, поэтому больше взаимодействуйте с ребенком. Чем спокойнее ребенок, тем больше шансов избежать коликов;
  • Укладывайте младенца на живот папы или мамы, ведь тепло помогает расслабиться;

Важно! Любые медикаменты применяйте только по назначению врача.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
сегодня
4417
Теги: Здоровье Новости Здоровье Профилактика заболеваний Желудочно-кишечный тракт Дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 22188
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 1248
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5882
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 718
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 412
Новости
Больше новостей
Залиште відгук