Коллективный иммунитет: что это и почему он очень важен

Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает в группы людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.

Важность коллективного иммунитета была впервые продемонстрирована на примере оспы, где для его достижения первичной целью была иммунизация 80% населения. Хотя окончательная ликвидация в 1977 году была достигнута с высшим охватом вакцинации, коллективный иммунитет полностью остановил болезнь.

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Иммунное большинство обеспечивает безопасность других. Если почти все иммунные, то в инфекции не будет достаточно мишеней, которые она сможет поразить, и почти никто не будет распространять болезнь. Таким образом можно прервать передачу инфекции и устранить болезнь навсегда.

Как результат, даже люди со слабым или отсутствующим специфическим иммунитетом к конкретной инфекции могут быть в безопасности, потому что вакцинированные люди вокруг них не болеют.



Вакцинация формирует коллективный иммунитет / unsplash.com

Какие люди будут всегда зависеть от коллективного иммунитета

Люди без полноценной иммунной системы (первичные иммунодефициты);

Люди с иммуносупрессией (получают химиотерапию, перенесшие трансплантацию органов и т.д., чья иммунная система ослаблена);

Люди с ВИЧ;

Новорожденные;

Пожилые люди.

Почему коллективный иммунитет важен?

Экономическая составляющая является важным параметром при определении стратегии вакцинации в стране. В США было подсчитано, что введение четырехвалентной менингококковой конъюгированной вакцины сэкономило 551 миллион долларов прямых и 20 миллионов долларов косвенных расходов, включая расходы, связанные с приобретенной постоянной инвалидностью, и преждевременную смерть от инфекционного заболевания.

Ежегодно в мире вакцины предотвращают почти 6 миллионов смертей. В США на 99% уменьшилась заболеваемость по девяти заболеваниям, для которых вакцины были рекомендованы на протяжении десятилетий. Снижение заболеваемости сопровождалось аналогичным снижением смертности и последствий заболеваний.

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