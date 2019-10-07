Ком в горле: причины и как избавиться от неприятного симптома
Ощущение кома в горле пациенты описывают по-разному: кто-то жалуется на изжогу или ощущение сжатия, у кого "першит" в горле. Определить первопричину таких ощущений бывает достаточно сложно. Частое ощущение кома в горле может влиять на качество жизни человека.
Гастроэнтерологи объясняют ощущение кома в горле субъективными ощущениями человека.
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Причины ощущения кома в горле
- Заболевания желудочно-кишечного тракта, которые поражают его верхние отделы.
Подтекание слизи из полости рта по задней стенке горла может провоцировать неприятные ощущения, которые часто исчезают так же внезапно, как и появляются.
Заброс содержимого из желудка вверх в пищевод может действительно достигать горла. Что в свою очередь приводит воспалению горла, а иногда разрушает зубы.
Доказано, что рефлюкс может стать причиной бронхиальной астмы или хронического кашля.
Поэтому, стоит проверить уровень pH в различных отделах пищевода и желудка.
Возможен также заброс желчи через желудок в пищевод, а также различные виды смеси желчи с кислотой. Кроме того, это может быть газовый рефлюкс, когда что-то вроде аэрозоля не затрагивает нижнюю часть пищевода, но сильно раздражает его верхнюю часть и нервы.
Это может провоцировать спазмы пищевода и ощущение застрявшей пищи.
Неправильное питание является причиной изжоги
Ком в горле может быть эквивалентом изжоги – нужно пройти обследование и подтвердить симптом.
Другие распространенные причины ощущения кома в горле:
- Воспалительные заболевания дыхательных путей (тонзиллит, ангина, фарингит, ларингит).
- Заболевания шейного отдела позвоночника.
- Болезни щитовидной железы (зоб, тиреоидит, абсцессы и кисты).
- Онкологическая патология.
- Неврологическая патология.
- Диафрагмальная грыжа.
- Психологические болезни.
Самой распространенной причиной ощущения кома в горле – является симптом тревожности.
Тревожность также проверяют специальными вопросами, ведь иногда, признать чувство тревоги бывает не просто.
Постоянные стрессы и тревожность могут быть причиной кома в горле
Как избавиться от чувства ком в горле
Для лечения симптома кома в горле стоит четко следовать рекомендациям врача. Не следует заниматься самолечением.
Пациенту с данным симптомом при шейном остеохондрозе будет предназначена иглорефлексотерапия, мануальная терапия или комплекс специальных физических упражнений.
При воспалительных заболеваниях горла уместны будут антибиотики и препараты для полоскания.
Если же ощущение кома в горле присутствует по гастроэнтерологической причине, врач может рекомендовать спазмолитики.
При нарушениях щитовидной железы назначаются соответствующие препараты и диета.
Если причина в постоянных стрессах и чрезмерных эмоциональных нагрузках лучшим лечением будет отдых.
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