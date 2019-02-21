Комаровский назвал самые полезные напитки для детей

Соки, нектары, морсы, специальные напитки для детей – все это мы видим в магазинах и супермаркетах. Но замечали ли вы, что в таких напитках может содержаться сахар?

Детский врач Евгений Комаровский отметил, что медицина однозначна в выборе напитков для детей.

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Врач Евгений Комаровский "Если какая-то жидкость используется исключительно для питья (для утоления жажды, не более), то для здоровья вашего ребенка больше всего подойдет некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса".

Однако, по его словам, родителям в силу эмоций, традиций сложно согласиться с тем, что ребенка нужно поить обычной минеральной водой. При этом они обращают внимание на разнообразные специальные напитки для детей.



Для здоровья ребенка больше всего подойдет некипяченая, негазированная минеральная вода

Однако Комаровский советует давать детям только воду. Если ребенок не хочет ее пить, то стоит обратить внимание на возраст ребенка.

Врач Евгений Комаровский “До 6 месяцев кроме воды категорически нельзя ничего. После этого ребенок не должен пить напитки с дополнительным сахаром. То есть, компот – это, пожалуй, неплохой вариант. Но компот, в который вы добавили сахар, это уже вредно и неправильно”.

Но что делать, когда ребенок заболел, к примеру, острой инфекционной болезнью? Лучшим напитком для него является средство для пероральной регидратации. Это некий порошок, который растворяется в воде. Он обычно содержит глюкозу и минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни. Однако стоит проконсультироваться с врачом, как и сколько его давать ребенку.

Евгений Комаровский также рассказал, стоит ли покупать малышу специальную детскую минеральную воду.

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