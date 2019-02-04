Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям

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Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям
Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям / hydralyte.com

Главное требование к детской воде – безопасность. Оптимальной можно считать столовую минеральную воду нейтрального вкуса.

Детский врач Евгений Комаровский отмечает, что безопасная вода – бутилированная.

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Если говорить о специальной детской воде, то вы должны понимать, что не существует в природе таких млекопитающих, где взрослые и дети пьют разную воду.

Найбезпечніша вода – бутильована
Самая безопасная вода – бутилированная

Все мы прекрасно понимаем, что в процессе производства именно детских товаров, все-таки и санитарные службы, и производители более бдительны, более контролируют качество. Именно поэтому, когда мы покупаем детскую минеральную воду, то понимаем, что она сертифицирована для детей и шансов на то, что она безопасна, гораздо больше.

 
Врач Евгений Комаровский
"Главное – когда вы даете специальную воду детям, то не стоит в любом случае такую воду греть. Но если у вас есть малейшие сомнения в качестве воды, какую вы даете детям, то такая вода подлежит обязательному кипячению в течение 1-2 минут".

Если же родители используют любую воду, независимо от ее качества, для приготовления молочной смеси, то такую воду нужно обязательно кипятить.

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Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Дети
Источник: 24 Канал
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