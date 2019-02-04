Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям
Главное требование к детской воде – безопасность. Оптимальной можно считать столовую минеральную воду нейтрального вкуса.
Детский врач Евгений Комаровский отмечает, что безопасная вода – бутилированная.
Читайте также: Насколько безопасны для ребенка рентгеновские лучи: ответ врача
Если говорить о специальной детской воде, то вы должны понимать, что не существует в природе таких млекопитающих, где взрослые и дети пьют разную воду.
Самая безопасная вода – бутилированная
Все мы прекрасно понимаем, что в процессе производства именно детских товаров, все-таки и санитарные службы, и производители более бдительны, более контролируют качество. Именно поэтому, когда мы покупаем детскую минеральную воду, то понимаем, что она сертифицирована для детей и шансов на то, что она безопасна, гораздо больше.
Если же родители используют любую воду, независимо от ее качества, для приготовления молочной смеси, то такую воду нужно обязательно кипятить.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.