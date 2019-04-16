Комаровский опроверг пользу известных препаратов

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Комаровский опроверг пользу известных препаратов
Комаровский опроверг пользу известных препаратов / lexinform.com.ua

Весной особенно актуальной является тема укрепления иммунитета. Поэтому одни отдают предпочтение лекарствам, которые якобы повышают иммунитет, другие же придерживаются здорового образа жизни и правильного питания.

Врач Евгений Комаровский отметил, что лекарства не имеют положительного влияния на иммунитет.

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Укрепить иммунитет лекарствами просто невозможно. Поэтому о таких препаратах можно забыть.

 
Врач Евгений Комаровский
“Все "лекарства для укрепления иммунитета" – это прежде всего бизнес для производителей и реализаторов этих средств и психотерапия родителей”.

Иммунитет укрепляется здоровым образом жизни, физическими нагрузками, правильным питанием и ограничением количества времени, которое ребенок проводит рядом с гаджетами — смартфоном, компьютером и телевизором. То есть, увеличением времени активных игр, ненасильственного кормления, совместных путешествий и других действий вместе с родителями на свежем воздухе.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Имуннитет Дети Доктор Евгений Комаровский
Источник: Здоровье 24
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