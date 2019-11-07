Комнатные растения не влияют на очистку воздуха в помещении

Утверждение о том, что комнатные растения способны очистить воздух, оказались значительно преувеличенными.

Специалисты пришли к выводу, что даже обычное проветривание комнаты значительно эффективнее, чем несколько десятков комнатных растений, сообщает Nature.

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Сейчас трудно сказать, откуда взялось утверждение о том, что комнатные растения очищают воздух в комнате. Вероятнее всего, толчок этому утверждению дали ученые из NASA в 1980 годах, когда искали способ очистки атмосферы на борту космической станции.

После ряда опытов они пришли к выводу, что растения способны решить эту проблему. Однако ученые из Дрексельского университета обратили внимание на то, что опыты были поставлены в лабораторных условиях. Растения были размещены только в небольших герметичных контейнерах, а это вообще не имитирует реальных условий помещения.

Лучший способ очистить воздух в комнате – открытое окно

Как правило, горшок ставят в запаянный сосуд, содержащий кубометр воздуха или даже меньше. В него впрыскивают целевое летучее вещество и следят за его концентрацией в течение какого-то времени,

– объясняет исследователь Майкл Уэринг.

Команда исследователей пересмотрела десятки исследований на эту тему за последние 30 лет, в результате чего вычислила эффективность растений на интенсивность подачи чистого воздуха.

Оказалось, что не только активное проветривание, но и природные потоки свежего воздуха очищают помещения значительно эффективнее, чем комнатные растения.

Вывод исследования: несколько открытых форточек работает с такой же эффективностью, как сотни или даже тысячи цветов в горшках на каждом квадратном метре комнаты или офиса.

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