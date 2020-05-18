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Кому будут делать ИФА-тесты на антитела к COVID-19 и сколько это будет стоить

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ИФА-тесты в Украине: когда запустят
ИФА-тесты в Украине: когда запустят / Иллюстративное фото

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что 18 мая собирается подписать указ о введении массового ИФА-тестирования украинцев на антитела к коронавирусу.

Во время брифинга министр здравоохранения рассказал, что в первую очередь будут тестировать людей с симптомами и из групп риска.

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По словам министра, прежде всего на антитела к болезни будут тестировать людей с симптомами и клиническими проявлениями коронавирусной инфекции.

Также ИФА-тесты будут делать абсолютно всем контактным лицам больных (даже если у них нет симптомов) и всем людям из групп риска, в частности работникам Национальной полиции и Нацгвардии.

Мы собираемся существенно увеличить количество людей, которых мы будем тестировать на коронавирусную болезнь,
– заявил Степанов.

ИФА-тестирование будет происходить за государственные средства. Это означает, что в случае прохождения ИФА-теста за него не придется платить.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Тесты на коронавирус Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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