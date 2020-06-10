Экс-глава Ульяна Супрун заявила, что благодаря НСЗУ (Национальная служба здоровья) каждый может сам выбрать своего семейного врача и лечиться у него бесплатно, а также все могут проверить, куда и на что были потрачены средства налогоплательщиков, которыми оперирует служба.

Супрун отметила, что на сайте НСЗУ можно проверить, куда и на что пошли средства. "Не в карман местных князьков или кого-то, кто бы наживался на этом, если бы система работала по старым правилам", – добавила экс-глава Минздрава на странице в фейсбук.

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Все данные можно проверить на дашбордах НСЗУ по ссылке. Ранее в режиме реального времени такую информацию было невозможно собрать и проверить, ведь она была только в бумажной форме.

На что уходили миллиарды гривен средств налогоплательщиков, которые выделялись из государственного бюджета в регионы, можно было только догадываться. Местные феодалы имели кучу возможностей тратить эти деньги как заблагорассудится и отчитываться об оплаченном лечении или о том, что денег постоянно не хватает, хотя на самом деле они "потерялись" где-то в карманах коррупционеров,

– заявила Ульяна Супрун.

НСЗУ – что это? Это Национальная служба здоровья Украины, которая является центральным органом исполнительной власти. НСЗУ реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Структура управляет бюджетом, выделенным на медицину, отвечает за финансирование медицинских учреждений, заказ лекарственных средств и тому подобное. В 2020 году бюджет НСЗУ составляет 113,3 миллиарда гривен

А теперь каждый пациент может перейти на сайт НСЗУ и посмотреть, сколько денег направили в его больницу и требовать бесплатного лечения для себя.

"Справедливость, честность и подотчетность гражданам Украины — это основные принципы работы Национальной службы здоровья. Конечно, это мешает тем, кто работает во власти с другой целью. И это одна из основных причин, почему на главу НСЗУ хотят назначить удобного человека, который наконец пойдет на такой долгожданный коррупционерами компромисс", – отметила экс-глава Минздрава.