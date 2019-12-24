Кому доверяют больше – верующим или атеистам

Исследования показывают, что люди склонны доверять атеистам меньше, чем верующим.

Атеистам часто приписывают плохие характеристики. Некоторые психологи объясняют эти предрассудки тем, что атеисты напоминают верующим о неизбежности смерти.

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Как проходило исследование?

Как выяснили американские ученые, атеистов подозревают еще и в неумении хранить верность одному партнеру. Исследователи попросили 336 человек принять участие в онлайн-эксперименте.



Религиозным людям доверяют больше \ unsplash.com

Им предложили сравнить два случайно подобранных профиля из приложения для свиданий. Профили отличались только уточнением – религиозный человек на фото или атеист. Опрошенные отметили, что атеисты кажутся им менее романтичными в отношениях.

В следующем эксперименте приняли участие 445 человек. Им показали все те же профили, но с дополнительной информацией: в одних было написано "хочет создать семью", в других – "хочет развлечься".

Тогда участники опроса обратили больше внимания на цель знакомства. Верующие и неверующие люди, которые искали партнера для серьезных отношений, вызвали больше доверия, чем "легкомысленные" кандидаты.

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