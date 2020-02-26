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Кому из украинцев больше всего угрожает коронавирус: исследование СНБО

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СНБО назвала украинцев, самых уязвимых к коронавирусу / unsplash.com

В Украине пока нет ни одного подтвержденного случая заболевания китайским коронавирусом Covid-19. Однако, если этот вирус все-таки обнаружат в нашей стране, наибольший риск заразиться имеют пожилые люди. В то же время молодежь будет наименее уязвимой к заболеванию.

Соответствующее исследование опубликовал Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ведомстве добавили, что главный ситуационный центр при СНБО круглосуточно мониторит ситуацию по распространению коронавируса в мире.

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СНБО также смоделировал возможный вариант распространения коронавируса в Украине и выделил различные группы риска в разрезе возрастной категории.

Так, в зоне наименьшего риска находятся украинцы в возрасте от 10 до 39 лет. Вероятность им заразиться коронавирусом составляет лишь 0,2%. Люди в возрасте 40 – 70 лет имеют до 5% вероятности заболеть. Украинцы старшего возраста от 70 до 80 лет имеют почти 8% вероятности заразиться.

Наибольший риск заболеть коронавирусом у украинцев возрастом от 80 лет, людей с заболеваниями дыхательной системы и сахарным диабетом.

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Какие украинцы находятся в зоне риска из-за коронавируса / инфографика СНБО

Как Украина готовится к распространению коронавируса: главное

  • По состоянию на 26 февраля от коронавируса в мире умерли 2 763 человека. Общее количество инфицированных достигает более 81 тысячи по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.
  • Заболевание активно распространяется в Европе – Италии, Франции, Греции, Румынии и тому подобное.
  • В Украине нет ни одного официального случая заболевания коронавирусом. На всех границах нашей страны проводят температурный скрининг пассажиров, прибывающих из-за границы.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Ни у одного из них нет симптомов простуды.
  • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", что на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что никого не имеет возбудителя коронавируса Covid-2019.
  • Вместе с ними на обсервации находится и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Как уменьшить риск заразиться коронавирусом: советы от ВОЗ

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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Что известно про коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Диабет Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 исследования СНБО Здоровая жизнь Здоровье
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