Кому не подходит медитация

Каждый четвертый человек испытывает "неприятный психологический опыт" во время занятий медитацией.

Ученые опросили 1232 человека из разных стран, которые практиковали медитацию не меньше двух месяцев. В негативных эмоциях признались 25% участников исследования, из них 28% – мужчины, 32% – женщины. Результаты исследования публикует журнал Plos One.

Читайте также: Как вылечить бессонницу без лекарств

Удалось установить, что больше негативных ощущений чувствовали атеисты (30%). Те, кто придерживается религиозных убеждений, остались недовольны медитацией в 22% случаев. Чаще всего негативный опыт связан с деконструктивними видами медитации, например випассаной (вид медитации в буддизме, созерцание четырех благородных истин и идеи не вечности).

"Мы не знаем, когда, как и, главное, почему могут возникать такие ощущения во время медитации. Необходимо провести еще одно исследование, чтобы понять природу этих переживаний и разобраться, могут ли они вызвать негативные последствия", – рассказал Марко Шлосер, доцент кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона.

Медитацию сейчас рекомендуют как универсальный инструмент, который избавляет людей от негативного стресса и погони за потребительскими удовольствиями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.