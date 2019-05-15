Кому не подходит медитация

105 Читати новину українською
Медитация
Медитация / pixabay.com

Каждый четвертый человек испытывает "неприятный психологический опыт" во время занятий медитацией.

Ученые опросили 1232 человека из разных стран, которые практиковали медитацию не меньше двух месяцев. В негативных эмоциях признались 25% участников исследования, из них 28% – мужчины, 32% – женщины. Результаты исследования публикует журнал Plos One.

Читайте также: Как вылечить бессонницу без лекарств

Удалось установить, что больше негативных ощущений чувствовали атеисты (30%). Те, кто придерживается религиозных убеждений, остались недовольны медитацией в 22% случаев. Чаще всего негативный опыт связан с деконструктивними видами медитации, например випассаной (вид медитации в буддизме, созерцание четырех благородных истин и идеи не вечности).

via GIPHY

"Мы не знаем, когда, как и, главное, почему могут возникать такие ощущения во время медитации. Необходимо провести еще одно исследование, чтобы понять природу этих переживаний и разобраться, могут ли они вызвать негативные последствия", – рассказал Марко Шлосер, доцент кафедры психиатрии Университетского колледжа Лондона.

Медитацию сейчас рекомендуют как универсальный инструмент, который избавляет людей от негативного стресса и погони за потребительскими удовольствиями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Верховная Рада выбрала дату инаугурации Зеленского
сегодня
34491
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 197
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 492
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2049
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6294
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
596
Новости
Больше новостей
Залиште відгук