Кому нельзя делать вакуум живота

Мы стремимся быть здоровыми, стройными и подтянутыми, иметь красивое тело и плоский живот. Кто-то для этого ходит в спортзал, правильно питается, пьет достаточное количество воды.

Борьба с животом идет постоянно, диетологи рекомендуют ряд упражнений, диет, процедур.

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Сегодня же очень популярно упражнение "вакуум живота" или "вакуум в животе". Конечно, оно не ново, особенно для тех, кто занимается йогой. Упражнение активно раскручивается на тематических форумах, блогах, инстаграм-аккаунтах, и тому подобное.

Благодаря этому упражнению привлекаются глубокие мышцы живота, которые не прорабатываются при обычных упражнениях. В результате за короткое время животик становится плоским и с желаемым рельефом.

Но перед тем, как приступить к выполнению вакуума, нужно знать когда стоит воздержаться от этого упражнения, чтобы не принести свое здоровье в жертву красоте.

В каких случаях противопоказан вакуум живота:

1) При обострении хронических заболеваний брюшной и тазовой области

2) При заболевании органов желудочно-кишечного тракта (грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

3) В течение шести месяцев после операций на передней брюшной стенке или тазовой области.

4) Во время менструации и беременности.

5) При глаукоме и повышенном внутричерепном давлении.

6) При ишемической болезни сердца.

7) При артериальной гипертонии.

8) При сердечной недостаточности и декомпенсированных пороках сердца.

После еды делать вакуум не рекомендуется. Лучше всего делать это упражнение советуют после пробуждения, на голодный желудок или через 3-5 часов после приема пищи. ⠀

Если во время выполнения вакуума вы чувствуете дискомфорт или боль – не продолжайте выполнение упражнения.

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