Кому нельзя пить аспирин

Одним из наиболее частых осложнений после длительного приема аспирина являются кровотечения. Чаще всего они возникают в желудочно-кишечном тракте.

Аспирин так влияет из-за способности разжижать кровь (это полезно при многих заболеваниях), он также является незаменимым обезболивающим и эффективным средством для снижения температуры.

Читайте также: Аспирин или парацетамол: "плюсы" и "минусы" препаратов-аналогов

Кому нельзя аспирин?

1. Людям старше 65 лет. В этом возрасте начинают медленнее работать все системы организма, замедляется кровоток, лекарства выводятся медленнее. Заболевания, в том числе и язвы желудочно-кишечного тракта, могут протекать замаскированно. Поэтому не только кардиомагнил, а и другие лекарства нужно принимать только по строгим показаниям. А показанием к приему аспирина являются инфаркты, стентирование или шунтирование.

2. Риски усиливаются, если есть заражение бактерией H. pylori, которая вызывает повреждение стенки желудка, может привести к язве и опухолям, тем самым вызывая опасность кровотечения.

3. Людям, которые долгое время принимают глюкокортикоиды. Чаще всего это ингаляторы при бронхиальной астме, но могут назначаться в таблетках и уколах при артритах, артрозах и других ревматологических и неврологических заболеваниях.



Аспирин может спровоцировать кровотечения

4. Людям, которые получают лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов, как первого поколения – диклофенак, парацетамол, так и более современных – целекоксиб, нимесулид. Часто их назначают на длительное время при тяжелых артритах, остеохондрозе. Самым безопасным препаратом этой группы при сочетании с аспирином считается напроксен.

5. Те, кто вынужден принимать варфарин при мерцательной аритмии. Этот препарат нельзя совмещать с приемом аспирина, если это не назначено кардиологом, и нет дополнительно инфаркта миокарда в прошлом.

При совместном приеме двух или трех препаратов, которые влияют на свертывание крови (аспирин, клопидогрель, варфарин, ПРОДАКС) или при наличии факторов риска, необходимо защитить желудок. Для этого врач совместно назначает препараты для желудка группы ингибиторов протонной помпы.

Эти лекарства при поступлении в организм не уменьшают эффект аспирина, потому что их метаболизм в печени идет другим путем. Они безопасны и хорошо переносятся. Их необходимо принимать весь период лечения аспирином.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.